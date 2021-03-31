Клещевой сезон на Алтае наступил раньше туристического

В ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю в республике было зарегистрировано уже два обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

«Пострадали дети в Турочакском и Шебалинском районах. Родители детей отмечают, что они не покидали приусадебных участков. Оба ребенка вакцинированы против клещевого энцефалита», — добавляют в Роспотребнадзоре.

Упор в борьбе с клещами в республике в этом году будет делаться на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ и так далее.

Для граждан, пострадавших от клещей, в Горном Алтае открыто 119 пунктов для экстренной профилактики клещевых инфекций, где имеется достаточный запас иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в ближайшие недели число людей, укушенных клещами, будет расти в геометрической прогрессии.