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Жизнь

Клещевой сезон на Алтае наступил раньше туристического

Клещевой сезон начался в Республике Алтай, констатировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ.
Клещ.
ССО.

В ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю в республике было зарегистрировано уже два обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

«Пострадали дети в Турочакском и Шебалинском районах. Родители детей отмечают, что они не покидали приусадебных участков. Оба ребенка вакцинированы против клещевого энцефалита», — добавляют в Роспотребнадзоре.

Упор в борьбе с клещами в республике в этом году будет делаться на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ и так далее.

Для граждан, пострадавших от клещей, в Горном Алтае открыто 119 пунктов для экстренной профилактики клещевых инфекций, где имеется достаточный запас иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в ближайшие недели число людей, укушенных клещами, будет расти в геометрической прогрессии.

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