Клещевой сезон стартовал в Алтайском крае на две недели раньше

Пять жителей Алтайского края обратились за медицинской помощью после укуса клеща, пишет региональный Роспотребнадзор.

Первые случаи присасывания клеща были зарегистрированы у взрослых жителей Романовского, Шелаболихинского районов и Барнаула.

«Сезон активности клещей в Алтайском крае в 2021 году начался на 2 недели позже, чем в 2020 году, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями этой весны», — сообщают специалисты Роспотребнадзора.

У всех клещей, снятых с пострадавших, вирус энцефалита не был выявлен.

Самый пик клещей специалисты прогнозируют на май. Но опасность будет сохраняться в течение всего теплого времени года.

Роспотребнадзор напомнил основные правила безопасности, которые нужно соблюдать при прогулке по лесной местности: штаны нужно заправлять в сапоги или носки, воротник и манжеты должены плотно прилегать к телу, на одежду лучше нанести репелленты.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Препарат вводят в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща при условии наличия у него вируса энцефалита.

Напомним, что у соседей в Республике Алтай клещи проснулись на месяц раньше — первый турист пострадал от укуса насекомого еще 15 марта.