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Жизнь

Клещи покусали почти тысячу жителей Алтайского края за неделю

За последнюю неделю 989 жителей Алтайского края пострадали от клещей, сообщает региональный мРоспотребнадзор.

Осторожно! Клещи!
Осторожно! Клещи!
Анна Зайкова

Как уточняет ведомство, с начала сезона активности клещей, с 24 марта, в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 2294 человека, из них 861 ребенок.

Специалисты вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в 6,7% случаев выявили вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

В Роспотребнадзоре правления напомнили, что в период высокой активности клещей (в мае — июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить репелленты.

При присасывании клеща необходимо обратиться за медицинской помощью для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

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