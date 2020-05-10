Клещи покусали почти тысячу жителей Алтайского края за неделю

Как уточняет ведомство, с начала сезона активности клещей, с 24 марта, в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 2294 человека, из них 861 ребенок.

Специалисты вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в 6,7% случаев выявили вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

В Роспотребнадзоре правления напомнили, что в период высокой активности клещей (в мае — июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить репелленты.

При присасывании клеща необходимо обратиться за медицинской помощью для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.