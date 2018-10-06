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Кличко посмеялся над киевлянами, которые несколько месяцев сидят без горячей воды

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему местные жители остаются без горячей воды. По его словам, работа центрального водоснабжения зависит от поставок газа, с которыми возникли трудности. Видеозапись его беседы с журналистами опубликовала «Украинская правда».

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«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал киевский мэр.

На вопрос о том, как он сам обходится без горячей воды, Кличко ответил: «У меня есть бойлер». При этом он признал, что не все жители Киева могут позволить установить у себя дома такой.

Как передает «Украина.ру», киевляне провели без горячей воды все лето, а во многих районах ее нет до сих пор. Перебои возникли из-за конфликта между компаниями «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом». Поставщик газа отказывается продавать коммунальщикам топливо из-за долгов.

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