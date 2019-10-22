Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие»

Свыше трех миллиардов рублей инвестировали розничные клиенты банка «Открытие» в инвестиционные продукты дочерней управляющей компании по итогам сентября 2019 г. Это рекордный результат по привлечениям через розничный канал банка «Открытие» за всю историю существования компании.

Количество розничных клиентов банка «Открытие», инвестировавших в сентябре в продукты дочерней управляющей компании — ОПИФы и стратегии доверительного управления превысило 6,7 тысяч человек. Из них более 2 тысяч инвестировали средства через открытые в УК «Открытие» ИИС.

Наибольшей популярностью у розничных инвесторов пользуются стратегии доверительного управления с защитой капитала* «Купонная» и «Структурированная», им отдали предпочтение 85% клиентов банка «Открытие», при этом сумма внесенных физлицами средств в указанные стратегии ДУ превысила 2,6 млрд рублей.

Среди открытых паевых инвестиционных фондов наиболее заметным по притоку клиентов стал ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации». Его выбрали более половины клиентов, инвестировавших в ОПИФы, а сумма введенных активов составила более 240 млн рублей.

УК «Открытие» уже в течение 19 лет предлагает клиентам разнообразный спектр успешных финансовых решений — от паевых инвестиционных фондов до индивидуальных решений, удовлетворяющих интересы самого широкого круга инвесторов.

Наибольшим спросом пользуются продукты, которые являются хорошей альтернативой классическим депозитам — стратегии с защитой капитала*, основным преимуществом которых для клиентов являются защита инвестированного капитала и получение потенциального инвестиционного дохода от положительной динамики финансовых инструментов, входящих в продукт.

Александр Бородкин,

начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:

Инвестиции предлагают более высокую доходность по сравнению с классическими банковскими инструментами, а стратегии с защитой капитала практически полностью нивелируют риски. Мы наблюдаем высокий интерес к инвестициям среди наших клиентов, и, уверен, спрос на эти продукты будет расти.

Надежда Поморцева,

заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса УК «Открытие»:

Наш успех связан с правильным продуктовым предложением для клиентов, которое управляющая компания своевременно подготовила и вывела на рынок, верно спрогнозировав появляющийся спрос со стороны инвесторов к такому типу финансовых решений. При разработке продуктов мы сфокусировали основное внимание на итоговой выгоде инвестора и построении с клиентами долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества".

*Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

Справка

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 10 открытых ПИФов и 1 закрытый ПИФ, а также 11 целевых капиталов эндаумент-фондов.

Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).

УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год.