Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие»

Количество розничных клиентов банка «Открытие», инвестировавших в сентябре в продукты дочерней управляющей компании — ОПИФы и стратегии доверительного управления превысило 6,7 тысяч человек. Из них более 2 тысяч инвестировали средства через открытые в УК «Открытие» ИИС.
Наибольшей популярностью у розничных инвесторов пользуются стратегии доверительного управления с защитой капитала* «Купонная» и «Структурированная», им отдали предпочтение 85% клиентов банка «Открытие», при этом сумма внесенных физлицами средств в указанные стратегии ДУ превысила 2,6 млрд рублей.
Среди открытых паевых инвестиционных фондов наиболее заметным по притоку клиентов стал ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации». Его выбрали более половины клиентов, инвестировавших в ОПИФы, а сумма введенных активов составила более 240 млн рублей.
УК «Открытие» уже в течение 19 лет предлагает клиентам разнообразный спектр успешных финансовых решений — от паевых инвестиционных фондов до индивидуальных решений, удовлетворяющих интересы самого широкого круга инвесторов.
Наибольшим спросом пользуются продукты, которые являются хорошей альтернативой классическим депозитам — стратегии с защитой капитала*, основным преимуществом которых для клиентов являются защита инвестированного капитала и получение потенциального инвестиционного дохода от положительной динамики финансовых инструментов, входящих в продукт.
Александр Бородкин,
начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:
Инвестиции предлагают более высокую доходность по сравнению с классическими банковскими инструментами, а стратегии с защитой капитала практически полностью нивелируют риски. Мы наблюдаем высокий интерес к инвестициям среди наших клиентов, и, уверен, спрос на эти продукты будет расти.
Надежда Поморцева,
заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса УК «Открытие»:
Наш успех связан с правильным продуктовым предложением для клиентов, которое управляющая компания своевременно подготовила и вывела на рынок, верно спрогнозировав появляющийся спрос со стороны инвесторов к такому типу финансовых решений. При разработке продуктов мы сфокусировали основное внимание на итоговой выгоде инвестора и построении с клиентами долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества".
*Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.
Справка
Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 10 открытых ПИФов и 1 закрытый ПИФ, а также 11 целевых капиталов эндаумент-фондов.
Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).
УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год.
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