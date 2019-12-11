Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
17

Клиенты группы «Открытие» стали в 10 раз реже страховать свою жизнь в валюте

С 2015 года доля тех, кто покупает программы накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» (финансовая группа «Открытие») в долларах и евро, стабильно сокращалась — с 29% до 3%. Более 90% клиентов сегодня предпочитают рублевые полисы.

Пять лет назад 25% всех инвестиционно-накопительных программ компании заключались в долларах, еще 4% — в евро. Однако с 2015 года доля валютных договоров страхования жизни постепенно снижалась, и в этом году в валюте оформлено меньше 1% полисов НСЖ и порядка 2% ИСЖ.

Иван Чубарь,
директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь»:

Инвестиционно-накопительные продукты «Росгосстрах Жизнь» чаще всего продаются через розничную сеть банка «Открытие», поэтому для них характерны такие же тренды, что и для традиционных банковских продуктов, особенно депозитов. Прошло пять лет с девальвационного шока 2014 года. Люди имеют свойство забывать плохое. Рубль уже долгое время относительно стабилен, так почему бы не купить рублевый инструмент с более высокой доходностью? Тем более, что абсолютное большинство клиентов получают доходы в рублях и планируют финансовые цели в них же.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость