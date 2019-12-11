Клиенты группы «Открытие» стали в 10 раз реже страховать свою жизнь в валюте

С 2015 года доля тех, кто покупает программы накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» (финансовая группа «Открытие») в долларах и евро, стабильно сокращалась — с 29% до 3%. Более 90% клиентов сегодня предпочитают рублевые полисы.

Пять лет назад 25% всех инвестиционно-накопительных программ компании заключались в долларах, еще 4% — в евро. Однако с 2015 года доля валютных договоров страхования жизни постепенно снижалась, и в этом году в валюте оформлено меньше 1% полисов НСЖ и порядка 2% ИСЖ.

Иван Чубарь,

директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь»: