Клиенты Tele2 могут порекомендовать оператора друзьям и получить до 2000 рублей

Tele2 сделала более выгодной программу Tele2Friends, по условиям которой клиенты приглашают друзей стать абонентами компании. За каждое успешное подключение по рекомендации они получат бонус до 2000 рублей, а новые пользователи — постоянную скидку на тариф 30−50%.

Участники Tele2Friends рекомендуют знакомым услуги оператора и получают за это бонус на счет мобильного телефона. Обновленная программа предполагает повышенное вознаграждение для того, кто посоветовал Tele2. Еще один бонус — бессрочная скидка на услуги связи его другу, который станет абонентом компании.

Человек, который подключится к Tele2 по рекомендации друга, получит скидку от 30% до 50%, а действующий клиент — от 700 до 2000 рублей на баланс. Узнать точный размер бонусов можно на сайте или в мобильном приложении оператора, указав действующий номер телефона приглашаемого абонента.

Приглашением служит ссылка с промокодом: ее клиент Tele2 может отправить другу через личный кабинет на сайте или приложение. Получив рекомендацию, друг переходит в Tele2 со своим прежним номером. После этого он активирует код в личном кабинете. Скидка на тариф действует бессрочно со следующего месяца после активации промокода. Клиент Tele2 получит бонус за рекомендацию другу, когда тот внесет абонентскую плату за второй месяц. Программа распространяется на тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+». Подробнее — на сайте tele2.ru.