Клиенты Tele2 могут сэкономить до 63% на ОСАГО и получить 500 рублей на счет телефона

Tele2 и финансовая платформа «Финуслуги» запустили специальное предложение по оформлению полиса ОСАГО. Клиенты Теle2 могут выбрать лучший из тарифов 16 компаний и не тратить время на самостоятельное сравнение цен страховщиков. Выгода при покупке ОСАГО составит до 63%. После приобретения полиса клиенты Tele2 получат 500 рублей на счет телефона.

Стоимость полиса у разных страховщиков может различаться в 1,5−2 раза. Она зависит от таких факторов, как стаж водителя, страховая история, мощность автомобиля и территория регистрации собственника. В этой ситуации единственный способ выбрать выгодный вариант — сравнить предложения разных компаний. Чтобы проанализировать тарифы самостоятельно, понадобится несколько часов, причем каждый раз данные нужно вводить заново. С сервисом, который предлагает Tele2 с платформой «Финуслуги», это займет несколько минут.

Сервис рассчитывает цены от ведущих 16 страховых компаний и позволяет получить выгодный тариф с экономией до 63%. Это разница между максимальной и минимальной ценой полиса ОСАГО в одной категории транспортных средств для потребителей на текущую дату. При покупке полиса клиент не платит комиссию — деньги поступают напрямую на счет страховой компании. Приобретенный полис автоматически попадает в базу Российского союза автостраховщиков и доступен для проверки подлинности.

За покупку полиса ОСАГО с промокодом и регистрацию на «Финуслугах» абоненты Tele2 получают дополнительные преимущества: 500 рублей на счет телефона для оплаты услуг связи и бонус 1000 рублей на счет «Финуслуг». Акция действует до 31 декабря 2022 года.

Для покупки полиса нужно воспользоваться онлайн-калькулятором, который учитывает стаж, особенности автомобиля и отсутствие аварий. Понадобятся три документа: водительское удостоверение, паспорт, свидетельство о регистрации или ПТС. Клиенту останется только выбрать предложение с наилучшим ценником и оплатить с помощью банковской карты, после чего электронный полис придет на почту.

Илларион Яловенко,

директор департамента по финансовым сервисам Tele2: