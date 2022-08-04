Клиенты Tele2 могут сэкономить на топливе в сервисе Яндекс Заправки

Tele2 предлагает клиентам во время летних поездок по стране сэкономить при оплате топлива. Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр с помощью сервиса Яндекс Заправки.

До 31 августа 2022 года абоненты Tele2 могут получить скидку 2 рубля с каждого литра топлива на первые 100 литров при оплате через сервис Яндекс Заправки, к которому подключены около 8 500 АЗС по всей России. Сервис доступен в Яндекс Картах и Навигаторе, а также в отдельном приложении, которое доступно на Android и iOS.

С помощью Яндекс Заправок топливо на АЗС можно оплачивать через приложение в смартфоне. Клиенту не нужно идти на кассу и ждать в очереди. Чтобы воспользоваться акцией, абоненту достаточно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения Яндекс Заправки, выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении.

Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключенную АЗС и построить до нее маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка, в которой водитель выбирает колонку, тип и количество топлива. Далее останется лишь оплатить его и заправить бак — самостоятельно или с помощью сотрудника АЗС.

Максим Соловьев,

коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: