9 июня
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Жизнь

Клиенты Tele2 откроют доступ к своим гигабайтам

Tele2 запустила новую услугу «Общий интернет». Клиенты компании теперь могут открывать доступ к своему пакету гигабайтов другим пользователям.

Tele2 запустила новую услугу «Общий интернет».
Tele2 запустила новую услугу «Общий интернет».
Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 предлагает выгодные продукты для пользователей в рамках стратегии «Другие правила». С новой услугой «Общий интернет» абоненты оператора получили возможность раздавать трафик из своего пакета интернета другим клиентам. Опция доступна участникам программы «Выгодно вместе».

Организатор группы может открыть доступ к своему пакету гигабайтов сразу всем участникам или установить максимальный доступный лимит для каждого человека. Подключается новая услуга «Общий интернет» в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» во вкладке «Выгодно вместе». Стоимость услуги — 100 рублей в месяц. Пользоваться общим интернетом могут абоненты одного региона.

В рамках программы «Выгодно вместе» клиенты Tele2 объединяются в группы с друзьями, близкими и коллегами и получают скидку до 15% на ежемесячные платежи за связь. Для этого необходимо настроить «Автоплатеж» и своевременно вносить абонентскую плату за тариф. В рамках программы в группу можно объединить до пяти номеров.

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