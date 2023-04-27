27 апреля
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Жизнь

Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с некоммерческой организацией «Русский климатический фонд» запускает экологический проект по высадке деревьев. Клиенты оператора смогут внести свой вклад в восстановление и сохранение лесов онлайн — с помощью сервисов оператора.

Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн.
Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн.
Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл».

Как социально ответственный оператор Tele2 предлагает своим клиентам объединить усилия по сохранению природных ресурсов и запускает проект по высадке деревьев. Высадка деревьев позволит внести свой вклад в восстановление леса на территориях, пострадавших от пожаров, насекомых-вредителей и других негативных факторов. Как отмечает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем исследовании, в условиях стремительного изменения климата ключевую роль играет именно лесовосстановление.

Клиенты Tele2 смогут принять участие в экоинициативе онлайн — достаточно подключить услугу «Посадите дерево» в одном из digital-каналов взаимодействия: в мобильном приложении и личном кабинете. Высадка одного дерева обойдется в 100 рублей: в эту сумму входит закупка саженца и организация его высадки в одном из регионов действия проекта. При этом Tele2 обеспечит прозрачность инициативы. Так, каждый клиент сможет получить электронный сертификат с координатами места, где проводились посадки деревьев в рамках лесовосстановительных мероприятий. Кроме того, на сайте оператора будет опубликован фотоотчет.

Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн.
Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн.
Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл».

Tele2 реализует экопроект совместно с некоммерческой организацией «РусКлиматФонд», которая была создана для компенсации и сокращения выбросов парниковых газов с помощью экологических проектов и посадки деревьев на больших площадях в разных регионах России. В новом сезоне команда и волонтеры «РусКлиматФонда» будут сажать деревья в шести федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

Андрей Борзов,
директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

Социально ориентированные проекты Tele2 объединены подходом Positive change — стремлением запускать системные изменения. При этом все они релевантны основному бизнесу Tele2 — предложению уникальных, не имеющих аналогов услуг. Такие проекты импонируют нашей аудитории — активным пользователям цифровых сервисов, которые не живут исключительно сегодняшним днем. Наш экологический проект по высадке деревьев соответствует этой концепции — он прост и понятен для клиента, основан на цифровом сервисе и поддерживает стремление наших клиентов быть вовлеченными в экологические инициативы за счет продуктовых решений Tele2.

Марианна Мунтяну,
президент «РусКлиматФонда»:

Климатический кризис и, как следствие, снижение биоразнообразия — серьезный вызов для всего человечества. Бездействие может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, необходимы активные действия на глобальном уровне, но при этом не стоит умалять роль каждого из нас в решение этой проблемы. Мы благодарим компанию Tele2 за поддержку проектов по снижению углеродного следа и вклад в сохранение и восстановление лесов нашей страны.

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