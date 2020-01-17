Клиенты Tele2 в Барнауле в новогодние праздники использовали вдвое больше интернет-трафика, чем годом ранее

Tele2 подвела итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора использовали 443 Тб трафика. Пик интернет-активности абонентов пришелся на 7 января, Рождество. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на треть.

В новогодние праздники абоненты Tele2 в Барнауле использовали 443 Тб трафика, что в два раза больше показателя прошлого года. В первый день нового года объем потребленного клиентами Tele2 трафика в Барнауле вырос на 60% по сравнению с прошлым годом.

Продолжительность звонков в период с 1 по 8 января 2020 года по сравнению с прошлым годом у барнаульских абонентов выросла до 11 млн минут. При этом пик, как и в прошлом году, пришелся на 7 января, Рождество.

Среди сибирских регионов самыми «качающими» и разговорчивыми оказались абоненты оператора в Кузбассе, Красноярске и Омске. В целом среди всех российских регионов традиционные лидеры по потреблению дата-услуг — жители Москвы, за первые восемь дней нового года они скачали почти 16 Пб трафика, что вдвое превысило прошлогодний объем потребления. Они же охотнее всего пользовались и голосовой связью в новогоднюю ночь. Голосовой трафик в Москве в первый час нового года увеличился в три раза (по России прирост продолжительности звонков составил 7%), а за период с 1 по 8 января продолжительность звонков в столице выросла на 16%.

Второе место по продолжительности выговоренных за праздники минут заняли жители Челябинска. Интересно, что наряду с Москвой Челябинск стал лидером обоих рейтингов как по потреблению интернета, так и по продолжительности новогодних звонков. Далее следуют абоненты Tele2 из Иркутска, Воронежа и Нижнего Новгорода.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году.