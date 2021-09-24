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Жизнь

Клиенты Tele2 выбирают книги о детской психологии и воспитании

Tele2 зафиксировала 30%-й рост регистраций в книжном сервисе по подписке MyBook среди своих клиентов летом этого года. В лидерах по количеству прочтений оказались книги о детской психологии — бестселлеры от Андрея Курпатова и Людмилы Петрановской. Клиенты проявили повышенный интерес к учебной литературе и произведениям из школьной программы. В топе прочтений — «Война и мир» Льва Толстого, учебник по истории России Александры Ишимовой и музыкальный спектакль о строении человеческого организма.

Клиенты Tele2 выбирают книги о детской психологии и воспитании
Клиенты Tele2 выбирают книги о детской психологии и воспитании
Фото: архив компании Tele2

Наиболее востребованными категориями стали книги о детской психологии и поведении. Лидер по прочтениям — исследовательская работа «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» семейного психолога Людмилы Петрановской. Это книга о том, как отношение родителей влияет на жизнь ребенка с момента появления на свет и как оно может сказаться на его будущем. Второй в рейтинге оказалась книга-инструкция Виктории Дмитриевой «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» о воспитании детей 3−7 лет. Третьим по количеству прочтений стал бестселлер «Счастливый ребенок. Универсальные правила» Андрея Курпатова. В нем автор рассказывает, как формируется мозг ребенка, его эмоциональная сфера и умение принимать осмысленные решения. Здесь есть четкие рекомендации, как совместить воспитательные задачи со счастьем родительства. Чуть отстает от тройки лидеров исследование Нины Ливенцовой о причинах детских капризов и подростковых бунтов «Азбука послушания. Почему наказания не помогают и как говорить с ребенком на его языке».

Если родители в основном читают книги, то дети предпочитают их слушать. В категории учебной литературы среди художественных произведений наиболее востребованной оказалась аудиоверсия романа Льва Толстого «Война и мир». Чтобы послушать произведение полностью, понадобится почти три дня. Второй в рейтинге предпочтений стала четырехчасовая аудиокнига «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Третье место заняла «История России в рассказах для детей в пяти частях» Александры Ишимовой в прочтении Станислава Федосова. Произведение, написанное в XIX веке, остается одним из лучших изложений отечественной истории для детей. Среди востребованных цифровых книг также оказались музыкальный спектакль о строении человеческого организма «Как устроен человек» и текст редкого издания «Мифы и легенды древних славян».

Чтобы поддерживать увлечение абонентов Tele2 чтением, компания регулярно пополняет программу лояльности «Больше» предложениями от книжных сервисов. Это в том числе продукты с бесплатным тестовым периодом, скидки на подписку и кешбэк за купленные абонементы.

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