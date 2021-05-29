Клиентка солярия обнаружила труп в капсуле для загара

Когда она пришла на сеанс, то обратила внимание, что машина еще включена. Она позвала сотрудников учреждения. Вместе открыли капсулу и увидели там тело 50-летней женщины, которая пришла на сеанс двумя часами раньше.

На место происшествия вызвали службы экстренной помощи, но спасать было уже некого. В полиции заявили, что капсула была исправна. Поэтому никаких повреждений женщина получить не могла. Сотрудники салона вынесли глубочайшие соболезнования семье погибшей.

Австралийское правительство последние шесть лет пытается закрыть все солярии. В 2015 году была запущена кампания: «Нет загара — не стоит умирать». Австралийская программа SunSmart, которая совместно финансируется онкологическим советом Виктории и правительством штата Виктория, заявила: «Безопасного загара не существует».