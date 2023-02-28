Климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру

Ледник Актру в Республике Алтай потерял четверть массы за последние 60 лет. Исследователи Томского госуниверситета Института географии РАН заявляют , что это может привести к изменению климата и природным катаклизмам.

Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия, сообщают ученые.

Таянье ледников сигнализирует об изменении климата в регионе, отмечают специалисты. Это может привести к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий. Что, в свою очередь, увеличит риски для посещения района Актру туристами.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.

Ранее туристы засняли неистовый водопад Куркуре в Республике Алтай.