28 февраля
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Жизнь

Климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру

Ледник Актру в Республике Алтай потерял четверть массы за последние 60 лет. Исследователи Томского госуниверситета Института географии РАН заявляют, что это может привести к изменению климата и природным катаклизмам.

Ледник Левый Актру
Ледник Левый Актру
Минобрнауки РФ

Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия, сообщают ученые.

Таянье ледников сигнализирует об изменении климата в регионе, отмечают специалисты. Это может привести к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий. Что, в свою очередь, увеличит риски для посещения района Актру туристами.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.

Ранее туристы засняли неистовый водопад Куркуре в Республике Алтай.

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