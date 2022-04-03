Клофелинщица из Барнаула обокрала на свидании парня, который после пары глотков присел, прилег и уснул

В Липецке задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в краже имущества на первом свидании, сообщает региональное МВД.

Житель Липецка в январе 2022 года обратился в полицию с заявлением о краже имущества.

29-летний мужчина сообщил, что познакомился в баре с женщиной. Он привел даму к себе домой, а после ничего не помнит.

«Я занимался какими-то бытовыми делами по дому, потом пришел, сделал пару глотков пива, мне захотелось присесть, потом прилечь, и я уснул. Проснулся, девушки уже не было, а у меня пропали телефон, кошелек с деньгами и картами, документы, рюкзак с ноутбуком», — рассказал липчанин.

Женщина попала на камеру видеонаблюдения, расположенную на входной двери подъезда потерпевшего.

23 марта задержали 37-летнюю уроженку Барнаула. Ей грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».

Полицейские не исключают причастность женщины к серии подобных преступлений и просят всех пострадавших обратиться в МВД.

Ранее в Барнауле судили 29-летнюю клофелинщицу и ее подельников.