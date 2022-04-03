3 апреля
﻿
Жизнь

Клофелинщица из Барнаула обокрала на свидании парня, который после пары глотков присел, прилег и уснул

В Липецке задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в краже имущества на первом свидании, сообщает региональное МВД.

Жительница Барнаула обокрала парня на первом свидании.
Жительница Барнаула обокрала парня на первом свидании.
кадр из видео.

Житель Липецка в январе 2022 года обратился в полицию с заявлением о краже имущества.

29-летний мужчина сообщил, что познакомился в баре с женщиной. Он привел даму к себе домой, а после ничего не помнит.

«Я занимался какими-то бытовыми делами по дому, потом пришел, сделал пару глотков пива, мне захотелось присесть, потом прилечь, и я уснул. Проснулся, девушки уже не было, а у меня пропали телефон, кошелек с деньгами и картами, документы, рюкзак с ноутбуком», — рассказал липчанин.

Женщина попала на камеру видеонаблюдения, расположенную на входной двери подъезда потерпевшего.

23 марта задержали 37-летнюю уроженку Барнаула. Ей грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».

Полицейские не исключают причастность женщины к серии подобных преступлений и просят всех пострадавших обратиться в МВД.

Ранее в Барнауле судили 29-летнюю клофелинщицу и ее подельников.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость