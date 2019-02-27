Клонирована, но уникальна: история овечки Долли

27 февраля 1997 года мир узнал о научном прорыве — клонировании овечки Долли. Открытие ученых всколыхнуло мир. В чем уникальность Долли и какой след она оставила в истории человечества — разбирался altapress.ru.

Кто был до овечки Долли

Овца была не первым клонированным животным. Опыты по клонированию стали возможны после доказательства клеточной теории Теодора Шванна. То, что каждая клетка происходит от клетки, он определил еще в 1839 году. Опираясь на это, ученые один за другим выращивали клонов: морских ежей, мышей, лягушек.

Первую в истории овцу клонировали в 1984 году из клетки эмбриона.

Ученые Ян Вилмут и Кит Кэмпбэлл поставили перед собой задачу вырастить овцу по-новому, из клеток взрослых особей. На безуспешные попытки ушло два года. 5 июля 1996 года удалось достигнуть цели — на свет появилась клонированная овечка, которую впоследствии назвали Долли.

Три матери одной овцы

Главная уникальность Долли состоит в том, что у нее нет «отца». Она произошла от трех самок. От первой ученые взяли генетическую информацию клетки вымя. Вторая «поделилась» ядром пустой яйцеклетки (без генетической информации). Третья стала суррогатной матерью для получившейся яйцеклетки.

Овца Долли , первое теплокровное животное-клон wikipedia.org Овца Долли , первое теплокровное животное-клон wikipedia.org

На всеобщее обозрение овца была представлена в возрасте восьми месяцев. Первое упоминание в прессе о ней значится 27 февраля 1997 года. Журналист Робин Маккай, который и написал об открытии в журнал Nature признавался, что не был уверен в сенсационности своего материала. Газета.ru пишет, что автор боялся, что понял ученых не правильно и открытие не представляет существенной ценности.

Почему Долли

Долли Партон , американская певица и актриса wikipedia.org

Овечку, появившуюся из клетки вымени, назвали в честь популярной американской певицы Долли Партон, которая обладала весьма заметными формами. Имя животному придумали фермеры, занимающиеся с суррогатной матерью клонированной. До этого Долли носила идентификационный номер 6LL3.

К тому же, новость о клонировании стала даже большей сенсацией. Журналисты из разных стран устраивали фотосессии в загоне для 8-ми месячной знаменитости. И по словам работников, овечка обладала фотогеничностью, как и ее человеческая тезка.

Овечья смерть

Беззаботная жизнь Долли продлилась всего 6 лет, пишет RT.com. За это время она успела родить шесть ягнят. В 2003 году овцу усыпили. Последние несколько лет своей жизни она страдала артрита.

Ученые неоднократно пытались выяснить, как связана ли смерть с ее необычным происхождением — считается, что артрит в таком возрасте не свойственен овцам. Последние исследования показали, что проблемы со здоровьем не были связаны с клонированием, пишет nature.com. После серии наблюдений ученые выяснили, что «степень заболевания была такой же, как и у естественно зачатых овец и пожилых клонированных».

Последствия прогресса

Успешное клонирование овцы Долли стало настоящей сенсацией. Общественность неоднозначно относилась к подобным генетическим успехам. Ученые, которые поспособствовали рождению Долли считали, что страх общества не обоснован и затормозит научный прогресс, сообщает BBC.

Видя зарождающийся интерес к клонированию, многие страны ограничили на своей территории такие испытания на людях. В 1998 году в Париже приняли Дополнительный протокол о запрете клонирования человека подписали 19 стран. Россия не принимала участие в парижском съезде, но с 2002 года в стране в силу вступил закон «О временном запрете на клонирование человека».

Исследования в области клонирования животных продолжаются во многих странах мира. Благодаря им стала известна возможность воссоздания уже вымерших популяций. В 2009 году испанские ученые клонировали пиренейского козерога, последний представитель вида которых вымер еще в 2000 году, сообщает Радио свобода.

Китай активно занимается изучением процесса клонирования животных и редактирования генов. Там в 2017 году на свет появились несколько клонированных генетически модифицированных щенков, сообщают РИА Новости. Свои исследования китайцы планируют применить для лечения опухолей и генетических заболеваний.