15 апреля
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Жизнь

Ключ на START: Мегафон объединит свои видео-сервисы на базе одного онлайн-кинотеатра

Владельцы и основатели START планируют объединить два онлайн-кинотеатра. После слияния российский видеосервис откроет доступ к широкому контентному предложению. В рамках единой подписки к премьерам оригинальных проектов добавится интернет-вещание широкого пакета телеканалов. Вдобавок значительно увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов.

МегаФон сделает START основным видеосервисом.
МегаФон сделает START основным видеосервисом.
Фото предоставлено пресс-службой компании "МегаФон"

До 2022 года МегаФон развивал для своих абонентов два видеосервиса. В частности, START (МегаФон владеет 50% акций) обеспечивал лучшее предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как МегаФон ТВ играл роль видео-маркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

Александр Соболев,
директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона:

— Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям.

Переход на новый формат планируется с мая. START, как лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года), предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие.

К ним добавятся популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов. При этом МегаФон ТВ будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям МегаФон ТВ будут предложены выгодные условия для перехода на START.

Дмитрий Гудумак,
генеральный директор START:

— Объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд — а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке.

Дмитрий подчеркнул: для новых и текущих абонентов МегаФона разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.

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