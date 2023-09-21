21 сентября
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Жизнь

Ключевая ставка ЦБ повышается, пояса придется затянуть потуже

Новое повышение ключевой ставки до 13%, по мнению Центрального банка России, должно помочь замедлить инфляцию и укрепить рубль. На деле, как убеждена партия "Справедливая Россия — За правду", это решение играет против экономики страны.

15 сентября Центральный банк повысил ключевую ставку уже в третий раз за год. Первое повышение до 8,5% было 21 июня 2023 года, второе до 12% — 15 августа, в сентябре ставка вновь выросла. Но рост цен этими мерами остановить пока не удалось.

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, экономические эксперты не раз объясняли серьезные последствия повышения ключевой ставки. Накануне решения депутаты-социалисты направляли письмо председателю Центробанка, но их доводы не захотели услышать.

Можно сколько угодно рассуждать о пользе повышения ключевой ставки с точки зрения экономической теории, но практика показывает неутешительные результаты, — пояснил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Единственный итог, к которому приходим — цены становятся выше, кредиты дороже, а население затягивает пояса потуже. Центробанку пора осознать возложенную на него ответственность и проводить политику, нацеленную на ускорение экономического развития страны, а не на его "добивание".

"Независимый" статус Центробанка РФ — вот корень проблемы, считает лидер "Справедливой России — За правду", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Статус снимает с ЦБ РФ ответственность за происходящее в экономике, поэтому политику по повышению ключевой ставки нужно пересмотреть вместе со статусом регулятора", объясняет председатель СРЗП.

Руководство ЦБ должно уйти в отставку. А чтобы ускорить принятие такого решения, призываю приравнять зарплаты сотрудников Центробанка РФ к средней зарплате по стране, — добавил Сергей Миронов.

По мнению руководителя партии "Справедливая Россия — За правду", уравнивание зарплат сотрудников ЦБ РФ со средними по стране, даст возможность испытать им самим прямые последствия повышения ключевой ставки.

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