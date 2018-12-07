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Жизнь
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Больше всего в 2018 жители Алтайского края читали книги о силе подсознания и жизни после развода

Жители Алтайского края интересуются литературой о саморазвитии, фантастикой и любовными романами, следует из исследования МТС. Эксперты проанализировали обезличенные данные из приложения «МТС.Книги» за 10 месяцев 2018 года.

Книги. Чтение.
Книги. Чтение.
СС0

Вот пять самых популярных книг среди жителей Алтайского края.

  1. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», Джо Диспенз.
  2. «Вино из одуванчиков», Рэй Брэдбери.
  3. «Разведенная жена, или Жизнь после», Дарья Кова.
  4. «Черновик», Сергей Лукьяненко.
  5. «Чистовик», Сергей Лукьяненко.

Алтайский край — единственный регион России, где книга классика современной мировой фантастики Рэя Брэдбери попала в топ предпочтений, обойдя бестселлеры современных российских авторов.

Самые популярные жанры электронных книг у читателей Алтайского края — фэнтези, детективы и любовные романы. Наименьшей популярностью у читателей края пользуются книги по менеджменту, медицине, философии и юриспруденции. Новые знания в данных сферах они обычно ищут в интернете и соцсетях.

Также не читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.

Жители региона все чаще готовы платить за контент — количество пользователей, читающих по платной подписке, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Какие книги читают в других регионах России

«Черновик» и «Чистовик» Сергея Лукьяненко стали популярными книгами в большинстве регионов России. Четверть книголюбов в выборке отдают предпочтение фэнтези и фантастике, каждый десятый читатель интересуется детективными сюжетами и современной прозой.

Замыкает топ-5 самых популярных жанров любовная лирика. Россияне всех возрастов активно читают классические произведения из школьной программы. Каждая третья книга в топе-25 самых популярных книг — русская и зарубежная классика.

Наиболее читаемые классики: Рэй Брэдбери, Федор Достоевский, Джейн Остин, Александр Куприн, Лев Толстой, Иван Тургенев.

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