Больше всего в 2018 жители Алтайского края читали книги о силе подсознания и жизни после развода

Вот пять самых популярных книг среди жителей Алтайского края.
- «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», Джо Диспенз.
- «Вино из одуванчиков», Рэй Брэдбери.
- «Разведенная жена, или Жизнь после», Дарья Кова.
- «Черновик», Сергей Лукьяненко.
- «Чистовик», Сергей Лукьяненко.
Алтайский край — единственный регион России, где книга классика современной мировой фантастики Рэя Брэдбери попала в топ предпочтений, обойдя бестселлеры современных российских авторов.
Самые популярные жанры электронных книг у читателей Алтайского края — фэнтези, детективы и любовные романы. Наименьшей популярностью у читателей края пользуются книги по менеджменту, медицине, философии и юриспруденции. Новые знания в данных сферах они обычно ищут в интернете и соцсетях.
Также не читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.
Жители региона все чаще готовы платить за контент — количество пользователей, читающих по платной подписке, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Какие книги читают в других регионах России
«Черновик» и «Чистовик» Сергея Лукьяненко стали популярными книгами в большинстве регионов России. Четверть книголюбов в выборке отдают предпочтение фэнтези и фантастике, каждый десятый читатель интересуется детективными сюжетами и современной прозой.
Замыкает топ-5 самых популярных жанров любовная лирика. Россияне всех возрастов активно читают классические произведения из школьной программы. Каждая третья книга в топе-25 самых популярных книг — русская и зарубежная классика.
Наиболее читаемые классики: Рэй Брэдбери, Федор Достоевский, Джейн Остин, Александр Куприн, Лев Толстой, Иван Тургенев.