Больше всего в 2018 жители Алтайского края читали книги о силе подсознания и жизни после развода

Жители Алтайского края интересуются литературой о саморазвитии, фантастикой и любовными романами, следует из исследования МТС. Эксперты проанализировали обезличенные данные из приложения «МТС.Книги» за 10 месяцев 2018 года.

Вот пять самых популярных книг среди жителей Алтайского края.

«Сила подсознания , или Как изменить жизнь за 4 недели», Джо Диспенз. «Вино из одуванчиков», Рэй Брэдбери. «Разведенная жена , или Жизнь после», Дарья Кова. «Черновик», Сергей Лукьяненко. «Чистовик», Сергей Лукьяненко.

Алтайский край — единственный регион России, где книга классика современной мировой фантастики Рэя Брэдбери попала в топ предпочтений, обойдя бестселлеры современных российских авторов.

Самые популярные жанры электронных книг у читателей Алтайского края — фэнтези, детективы и любовные романы. Наименьшей популярностью у читателей края пользуются книги по менеджменту, медицине, философии и юриспруденции. Новые знания в данных сферах они обычно ищут в интернете и соцсетях.

Также не читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.

Жители региона все чаще готовы платить за контент — количество пользователей, читающих по платной подписке, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Какие книги читают в других регионах России

«Черновик» и «Чистовик» Сергея Лукьяненко стали популярными книгами в большинстве регионов России. Четверть книголюбов в выборке отдают предпочтение фэнтези и фантастике, каждый десятый читатель интересуется детективными сюжетами и современной прозой.

Замыкает топ-5 самых популярных жанров любовная лирика. Россияне всех возрастов активно читают классические произведения из школьной программы. Каждая третья книга в топе-25 самых популярных книг — русская и зарубежная классика.

Наиболее читаемые классики: Рэй Брэдбери, Федор Достоевский, Джейн Остин, Александр Куприн, Лев Толстой, Иван Тургенев.