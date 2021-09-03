Кнопочные телефоны «поймали» на тайной отправке платных SMS

Кнопочные мобильные телефоны способны скрыто от владельца отправлять сообщения, часть из которых платные, сообщают «Известия» со ссылкой на исследователя мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева.

Сообщения, отправляемые мобильными устройствами, делятся на два типа: сервисные SMS с информацией об активации телефона (IMEI) и сообщения на короткие номера, стоимость которых «до десяти раз превышает стоимость отправки текста согласно тарифу», рассказал эксперт.

При этом, даже в первом случае телефон должен запрашивать у владельца согласие на отправку SMS. И то, что возможная причина отсутствия оповещения может быть связана со сложностями организации на небольшом экране диалогового окна, не должно являться оправданием для производителей.

Говоря о платных сообщениях, эксперт не утверждает, что этим грешат поголовно все аппараты, но полагает, что «история массовая». По его мнению, такие отправки могут быть заказом производителям от «компании-дистрибьютора, которая распространяет телефоны в той или иной стране», пишет «Росбалт».

При этом единственной возможностью для потребителя выяснить наличие в аппарате подобных рассылок является запрос детализации у оператора. Однако в связи с тем, что пользователями кнопочных телефонов часто являются пожилые и не сильно сведущие в цифровой грамотности люди, вероятнее всего, они такие запросы делают редко.

На долю кнопочных мобильных телефонов приходится около 30% всех активированных в России аппаратов.