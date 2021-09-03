Кнопочные телефоны «поймали» на тайной отправке платных SMS

Сообщения, отправляемые мобильными устройствами, делятся на два типа: сервисные SMS с информацией об активации телефона (IMEI) и сообщения на короткие номера, стоимость которых «до десяти раз превышает стоимость отправки текста согласно тарифу», рассказал эксперт.
При этом, даже в первом случае телефон должен запрашивать у владельца согласие на отправку SMS. И то, что возможная причина отсутствия оповещения может быть связана со сложностями организации на небольшом экране диалогового окна, не должно являться оправданием для производителей.
Говоря о платных сообщениях, эксперт не утверждает, что этим грешат поголовно все аппараты, но полагает, что «история массовая». По его мнению, такие отправки могут быть заказом производителям от «компании-дистрибьютора, которая распространяет телефоны в той или иной стране», пишет «Росбалт».
При этом единственной возможностью для потребителя выяснить наличие в аппарате подобных рассылок является запрос детализации у оператора. Однако в связи с тем, что пользователями кнопочных телефонов часто являются пожилые и не сильно сведущие в цифровой грамотности люди, вероятнее всего, они такие запросы делают редко.
На долю кнопочных мобильных телефонов приходится около 30% всех активированных в России аппаратов.