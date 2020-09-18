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Жизнь
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Ко Дню любимого города «Б»

Исторический и величественный,
Современный, развитый, красивый.
Туристический и фестивальный — наш Сибирский город на Оби.

Несомненно, этот город — самый лучший город на Земле, это место для каждого из нас значит что-то важное, кто-то здесь родился и провел счастливые годы детства, кто-то − встретил свою первую любовь, кто-кто − добился своей первой победы, кто-то − осуществил свою первую заветную мечту.

Мы поздравляем всех горожан с Днем города и желаем мирного неба над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и чудесных возможностей роста и развития. Процветай любимый город Барнаул!

Флешмоб, в День рождения Барнаула от ТРЦ «ВЕСНА»

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