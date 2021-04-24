Ко Дню победы Пенсионный фонд выплатит ветеранам по 10 тыс. рублей

В фонде уточнили, что деньги будут предоставляться по указу президента Владимира Путина от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».
Там пояснили, что выплата в 10 тыс. рублей коснется 33,2 тыс. людей, принявших непосредственное участие в событиях 1941−1945 годов и проживающих на сегодняшний день не только в России, но и в Прибалтике.
Деньги они получат одновременно с пенсией.
Портал РБК напомнил, что в прошлом году к 75-й годовщине Победы ветеранам повысили выплаты до 75 тыс. рублей. Тогда в Правительстве пояснили, что они распространялись только на участников и инвалидов войны, их вдов и бывших малолетних узников концлагерей.
Труженики тыла и бывшие взрослые узники концентрационных лагерей получили по 50 тыс. рублей.
Всего единовременная выплата должна была охватить примерно миллион жителей России.