Ко Дню победы Пенсионный фонд выплатит ветеранам по 10 тыс. рублей

К 9 мая ПФР России перечислит участникам и инвалидом Великой Отечественной войны ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей, со ссылкой на Пенсионный фонд, сообщила «Российская газета».

В фонде уточнили, что деньги будут предоставляться по указу президента Владимира Путина от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Там пояснили, что выплата в 10 тыс. рублей коснется 33,2 тыс. людей, принявших непосредственное участие в событиях 1941−1945 годов и проживающих на сегодняшний день не только в России, но и в Прибалтике.

День Победы в Барнауле. 9 мая , 2016 год. Юрий Сушков

Деньги они получат одновременно с пенсией.

Портал РБК напомнил, что в прошлом году к 75-й годовщине Победы ветеранам повысили выплаты до 75 тыс. рублей. Тогда в Правительстве пояснили, что они распространялись только на участников и инвалидов войны, их вдов и бывших малолетних узников концлагерей.

Труженики тыла и бывшие взрослые узники концентрационных лагерей получили по 50 тыс. рублей.

Всего единовременная выплата должна была охватить примерно миллион жителей России.