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Ко Дню работников рекламы в России: смешные работы рекламистов

День работника рекламы России отмечают 23 октября. Этот день по праву принадлежит творческим людям, которые «двигают торговлю». Altapress.ru отобрал самые смешные рекламные работы, которые можно встретить только в России.

Идея.
Идея.
СС0

Какой праздник 23 октября в России

В этот день отмечают День работников рекламы, или День рекламщика. Каждый год в стране все больше людей отмечают этот праздник. 23 октября — день творческих людей, которые занимаются развитием торговли и экономики.

Как отмечают День работника рекламы

День работника рекламы отмечают с 23 октября 1994 года. В 90-х реклама стала отдельным направлением творчества. В День работников рекламы проводят музыкальные концерты, профессиональные конкурсы, устраивают представления.



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