Ко дню рождения Роберта Рождественского в Алтайском крае проведут масштабную лабораторию видеопоэзии

С 3 по 20 июня в Алтайском крае впервые пройдет Творческая лаборатория «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского». Ее участники пройдут необходимую подготовку и запишут любимые произведения земляка на камеру. Проголосовать за лучшее исполнение можно будет на сайте altapress.ru.

Как все пройдет

Лабораторией будут руководить два куратора: руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая, сценарист, режиссер Дмитрий Шарабарин и продюсер Молодёжного киноцентра, режиссер, педагог Василий Романов.

Вместе они расскажут участникам об особенностях жанра видеопоэзии, помогут сделать сценарий и режиссерскую экспликацию, выбрать приемы и методы визуализации стихов, дадут оценку готовым работам.

А самое главное — заочно присоединиться к лаборатории и послушать ценные лекции от кураторов сможет любой желающий. Прямые трансляции занятий творческой лаборатории будут вестись в Instagram.

Дмитрий Шарабарин,

руководитель МЦКА , куратор лаборатории:

Мы сегодня наблюдаем, как с развитием новейших технических средств массовых коммуникаций искусство меняет вектор с вербальности на визуальность. Изображение победило и текст, и звучащее слово. Что касается поэзии, большинство вообще воспринимает ее как нечто элитарное, вырванное из актуального медиа-контекста. Хочется верить, что участники нашей лаборатории докажут обратное. Ведь поэзия Роберта Рождественского — очень кинематографична: искрится образами, ритмична, насыщенна действием и драматургическими конфликтами.

Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. altairegion22.ru

Инициатором проведения Творческой лаборатории стал Молодежный центр кинематографистов Алтая при участии Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и при поддержке Министерства культуры Алтайского края.

Где следить за трансляциями

Занятия будут проходить по средам — 3, 10 и 17 июня.

Прямые трансляции лекций творческой лаборатории можно будет смотреть в Instagram-аккаунте «Афиши» сайта altapress.ru. Начало в 17:00.

Можно ли принять участие в лаборатории

Основная группа, которая будет посещать очные занятия, уже собрана. Но любой желающий старше 14 лет может присоединиться к лаборатории в заочном режиме.

Для этого нужно посмотреть прямые эфиры, которые пройдут 3 и 10 июня, самостоятельно записать видеоролик на стихи Роберта Рождественского, выложить на любом удобном видеосервисе (YouTube, ВК, Vimeo) и до 16 июня выслать электронную ссылку на него по адресу altaimck@gmail.com.

В письме обязательно укажите свое полное имя, дату рождения, место проживания, информацию о себе и помощниках (если они были), а также контактный телефон и e-mail.

Каким должен быть ролик

Видеоролик может быть выполнен в любых техниках и жанрах. Это может быть короткий метр, видеоарт, анимация, видеоколлаж — в выборе вас может ограничить только ваша фантазия!

Главное — строго следовать хронометражу: видео не должно длиться дольше трех минут.

Не забудьте правильно подписать ролик — укажите точное название стихотворение, а также имя автора (или авторов).

Когда и где голосовать

18 июня 2020 г. лучшие видеоролики участников Творческой лаборатории будут опубликованы на YouTube-канале ГМИЛИКА и на сайте altapress.ru, где пройдет само голосование.

Обладатель приза зрительских симпатий будет назван 20 июня в день рождения Роберта Рождественского.

Игорь Коротков,

директор Государственного музея истории литературы , искусства и культуры Алтая:

Музей возлагает большие надежды на то, что работа первой Творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Р. Рождественского» вызовет отклик в сердцах творческих людей и представит оригинальный опыт постижения поэзии нашего земляка. Считаю, что у жанра видеопоэзии есть все основания уже на будущий год органично влиться в программу ежегодного Литературного фестиваля Роберта Рождественского и стать одной из его важных составляющих на долгие годы.