Ко Дню защиты животных: уникальные животные Алтая, которых надо знать «в лицо»

С 1931 года 4 октября считается днём защиты животных. Защитники со всего мира договорились об этом на конгрессе об охране природы во Флоренции. С тех пор в этот день принято проводить масштабные мероприятия и акции по спасению животных.

Праздник отмечают более чем в 70 странах. Россия присоединилась к их числу лишь в 2002 году. Попытки привлечь общественность к проблеме сокращающегося биологического разнообразия не всегда успешны. Но заступники дикой природы не опускают руки.

Алтайский государственный природный заповедник основан в 1932 году. Это особо охраняемая природная зона в горах Алтая, которая входит в состав одного из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО («Золотые горы Алтая»). На его территории обитают 70 видов млекопитающих и 331 вид птиц. Из них — 59 редких и исчезающих видов животных.

Существуют государственные и частные организации, заботящиеся о фауне страны. И основным документом, на который они опираются, является Красная Книга РФ. Он охраняет животных редких и вымирающих видов, служит опорой для любых действий зоозащитников.

Красная книга уникальна в каждом регионе. Рассказываем о том, как некоторые виды Алтайских животных оказались на её страницах:

Численность ирбисов очень мала. Охота за дорогим мехом животного привела к сокращению популяции. Страны, в которых расположен ареал снежного барса, охраняют этот вид.

Численность этих животных невозможно контролировать, так как они обитают в труднодоступных местах. Местные охотники убивают горных баранов ради их рогов, которые используют в китайской народной медицине.

Численность кабарги в России — около 120 тысяч особей. Охотники добывают их ради мускусной железы, «струи». Именно поэтому объектом охоты становятся самцы.

В прошлом веке произошел распад ареала на несколько частей. Численность популяции сложно отследить.

Численность вида с каждым годом уменьшается. Причиной сокращения популяции является вырубка лесов. Их аисты используют в качестве гнездовых угодий.

Деятельность человека в хозяйствах и браконьерство привели к резкому сокращению вида. В пределах края наблюдается снижение численности до 100 особей. Горный гусь стоит на пороге исчезновения.

Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0

Сведения о численности этого вида практически отсутствуют. Известно, что птицы испытывают серьезную нехватку кормовой базы.

Филин не имеет естественных врагов в природе. Располагается на вершине пищевой цепи. Но несмотря на это занесен в Красную книгу.

Причинами гибели могут послужить голод, паразиты, отравления химикатами.

Для популяции опасность представляют периоды обильных осадков. Гнезда пеликанов гибнут от подтоплений. Так же, на сокращение численности влияет посещение людьми гнездовых колоний в репродуктивный период.

Ареал этого животного стремительно сокращается. Охота на этот вид строго запрещена.

В настоящий момент изучаются особенности поведения особей для того, чтобы определить пригодность жизни в заказниках и заповедниках.

Животное является вымирающим. Савка чутко реагирует на изменения экологической обстановки в местах гнездования. Это играет существенную роль в процессе размножения.

При этом установлено, что специальных мер охранения вида не требуется.

Benutzer: Else , CC BY-SA 3.0

Низкая численность птиц наталкивает специалистов на мысли о том, что единственным способом восстановления популяции будет служить выведение особей в питомниках.

Несмотря на то, что вид не пользуется популярностью среди охотников, охота на него ограничена. В неволе животные этого вида плохо приживаются, так как им требуется значительное пространство для прыжков.

Ареал беркутов в крае значительно больше, чем в других регионах. Численность составляет около 100 пар. Но это количество является не значительным. Резкое сокращение популяции произошло в 1950-х годах. В сельском хозяйстве использовали пестициды.

Находясь на вершине пищевой цепи, птицы накапливали в организме химикаты. Это, в свою очередь, мешало эмбриональному развитию потомства. Сейчас же, численность напрямую зависит от наличия кормовой базы.

Популяция степных орлов продолжает сокращаться. Многие птицы гибнут на линиях электропередачи.

Степной орел.