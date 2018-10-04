Ко Дню защиты животных: уникальные животные Алтая, которых надо знать «в лицо»

4 октября защитники природы отмечают Всемирный день животных. Этим праздником уже более 80 лет пытаются привлечь внимание к проблеме исчезновения многих видов флоры и фауны. Редакция altapress.ru рассказывает, какие животные исчезают с лица Алтая и земли, и о каких обитателях региона стоит позаботиться.

4 октября: Всемирный день животных

С 1931 года 4 октября считается днём защиты животных. Защитники со всего мира договорились об этом на конгрессе об охране природы во Флоренции. С тех пор в этот день принято проводить масштабные мероприятия и акции по спасению животных.

Праздник отмечают более чем в 70 странах. Россия присоединилась к их числу лишь в 2002 году. Попытки привлечь общественность к проблеме сокращающегося биологического разнообразия не всегда успешны. Но заступники дикой природы не опускают руки.

Алтайский заповедник

Алтайский государственный природный заповедник основан в 1932 году. Это особо охраняемая природная зона в горах Алтая, которая входит в состав одного из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО («Золотые горы Алтая»). На его территории обитают 70 видов млекопитающих и 331 вид птиц. Из них — 59 редких и исчезающих видов животных.

Животные Красной Книги Алтая

Существуют государственные и частные организации, заботящиеся о фауне страны. И основным документом, на который они опираются, является Красная Книга РФ. Он охраняет животных редких и вымирающих видов, служит опорой для любых действий зоозащитников.

Красная книга уникальна в каждом регионе. Рассказываем о том, как некоторые виды Алтайских животных оказались на её страницах:

Снежный барс

Численность ирбисов очень мала. Охота за дорогим мехом животного привела к сокращению популяции. Страны, в которых расположен ареал снежного барса, охраняют этот вид.

На Алтае фотоловушка сняла редкого снежного барса. Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Алтайский горный баран

Численность этих животных невозможно контролировать, так как они обитают в труднодоступных местах. Местные охотники убивают горных баранов ради их рогов, которые используют в китайской народной медицине.

Алтайский горный баран аргали Алексей Кужлеков

Сибирская кабарга

Численность кабарги в России — около 120 тысяч особей. Охотники добывают их ради мускусной железы, «струи». Именно поэтому объектом охоты становятся самцы.

Кабарга. СС0.

Северный олень

В прошлом веке произошел распад ареала на несколько частей. Численность популяции сложно отследить.

Северные олени Борис Чесноков

Черный аист

Численность вида с каждым годом уменьшается. Причиной сокращения популяции является вырубка лесов. Их аисты используют в качестве гнездовых угодий.

Черный аист. altay-birder.blogspot.ru

Горный гусь

Деятельность человека в хозяйствах и браконьерство привели к резкому сокращению вида. В пределах края наблюдается снижение численности до 100 особей. Горный гусь стоит на пороге исчезновения.

Горный гусь. Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0

Балобан

Сведения о численности этого вида практически отсутствуют. Известно, что птицы испытывают серьезную нехватку кормовой базы.

Сокол балобан. Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда природы.

Филин

Филин не имеет естественных врагов в природе. Располагается на вершине пищевой цепи. Но несмотря на это занесен в Красную книгу.

Причинами гибели могут послужить голод, паразиты, отравления химикатами.

Филин. Предоставлено «Геблеровским экологическим обществом» и «Сибирским экологическим центром».

Розовый пеликан

Для популяции опасность представляют периоды обильных осадков. Гнезда пеликанов гибнут от подтоплений. Так же, на сокращение численности влияет посещение людьми гнездовых колоний в репродуктивный период.

В барнаульском зоопарке кормят рыбой новых жильцов — четверых юных розовых пеликанов , отставших от стаи во время перелета на юг. 16 ноября 2010 года. Михаил Хаустов

Перевязка

Ареал этого животного стремительно сокращается. Охота на этот вид строго запрещена.

В настоящий момент изучаются особенности поведения особей для того, чтобы определить пригодность жизни в заказниках и заповедниках.

Перевязка. Laszlo Szabo-Szeley ( copyright) AVESTOURS

Савка

Животное является вымирающим. Савка чутко реагирует на изменения экологической обстановки в местах гнездования. Это играет существенную роль в процессе размножения.

При этом установлено, что специальных мер охранения вида не требуется.

Савка. Benutzer: Else , CC BY-SA 3.0

Сапсан

Низкая численность птиц наталкивает специалистов на мысли о том, что единственным способом восстановления популяции будет служить выведение особей в питомниках.

Сапсан. Carlos Delgado

Белка-летяга

Несмотря на то, что вид не пользуется популярностью среди охотников, охота на него ограничена. В неволе животные этого вида плохо приживаются, так как им требуется значительное пространство для прыжков.

Белка-летяга. Новосибирский зоопарк

Беркут

Ареал беркутов в крае значительно больше, чем в других регионах. Численность составляет около 100 пар. Но это количество является не значительным. Резкое сокращение популяции произошло в 1950-х годах. В сельском хозяйстве использовали пестициды.

Находясь на вершине пищевой цепи, птицы накапливали в организме химикаты. Это, в свою очередь, мешало эмбриональному развитию потомства. Сейчас же, численность напрямую зависит от наличия кормовой базы.

Беркут. Jarkko Järvinen

Степной орел

Популяция степных орлов продолжает сокращаться. Многие птицы гибнут на линиях электропередачи.