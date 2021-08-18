18 августа 26°C
﻿
Жизнь

Код на телефоне. Что такое смарт-карты и когда в России ими заменят паспорта

Министерство цифрового развития примет решение по замене бумажного паспорта смарт-картой. Произойдет это до конца 2021 года.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru
1 Что представляет собой смарт-карта?

Смарт-карта — это цифровая копия паспорта. С ее помощью можно показывать данные с телефона, в том числе через QR-код. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

2 Почему с бумажных паспортов хотят «уйти»?

В Минцифры считают, что пора переходить на более удобный формат хранения данных. По словам Максутова, смарт-карты современны и практичны.

QR-код
QR-код
СС0
3 Когда введут смарт-карты?

Решение о внедрении электронных паспортов примут до конца 2021 года. Предполагается, что поэтапный переход к смарт-картам произойдет к 2024-му.

4 Что станет с бумажными паспортами?

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев добавил: старые паспорта также будут действовать. Чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным».

Российский паспорт.
Российский паспорт.
altapress.ru
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость