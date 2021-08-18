Код на телефоне. Что такое смарт-карты и когда в России ими заменят паспорта

Смарт-карта — это цифровая копия паспорта. С ее помощью можно показывать данные с телефона, в том числе через QR-код. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.
В Минцифры считают, что пора переходить на более удобный формат хранения данных. По словам Максутова, смарт-карты современны и практичны.
Решение о внедрении электронных паспортов примут до конца 2021 года. Предполагается, что поэтапный переход к смарт-картам произойдет к 2024-му.
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев добавил: старые паспорта также будут действовать. Чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным».