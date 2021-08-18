Код на телефоне. Что такое смарт-карты и когда в России ими заменят паспорта

1 Что представляет собой смарт-карта?

Смарт-карта — это цифровая копия паспорта. С ее помощью можно показывать данные с телефона, в том числе через QR-код. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.