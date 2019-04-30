Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 18°C
1486

Кофе и стрижка: снимки красивых барнаульцев, которые только вышли из парикмахерской

Сделать красивую укладку, легкий дневной макияж, выпить кофе — и можно во всеоружии покорять этот мир!

В Barbieshop работают настоящие профессионалы своего дела.
В Barbieshop работают настоящие профессионалы своего дела.
Источник: www.instagram.com/barbieshop_barnaul

Парикмахерская Barbieshop приглашает в свое модное пространство для создания идеального современного образа. Здесь можно сделать крутую стрижку или окрашивание, стильный макияж, красивый маникюр, наслаждаясь при этом кружечкой вкуснейшего авторского кофе с невероятным десертом! Также в парикмахерской предлагают услуги по оформлению и долговременной укладке бровей, наращиванию ресниц, педикюр.

В Barbieshop работают настоящие профессионалы своего дела, к которым хочется возвращаться снова и снова!

Парикмахерская Barbieshop

Адрес: пр. Социалистический, 76
Телефон: 750−705
Инстаграм: Barbieshop_barnaul

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость