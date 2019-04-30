Кофе и стрижка: снимки красивых барнаульцев, которые только вышли из парикмахерской

Сделать красивую укладку, легкий дневной макияж, выпить кофе — и можно во всеоружии покорять этот мир!

Парикмахерская Barbieshop приглашает в свое модное пространство для создания идеального современного образа. Здесь можно сделать крутую стрижку или окрашивание, стильный макияж, красивый маникюр, наслаждаясь при этом кружечкой вкуснейшего авторского кофе с невероятным десертом! Также в парикмахерской предлагают услуги по оформлению и долговременной укладке бровей, наращиванию ресниц, педикюр.

В Barbieshop работают настоящие профессионалы своего дела, к которым хочется возвращаться снова и снова!