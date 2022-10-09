По словам Виктора Томенко, мобилизованные будут отправлены в зону боевых действий не раньше ноября.
«У нас есть полное убеждение, что к моменту отправки (а он состоится примерно через месяц) — точно, не раньше начала ноября, первых наших подразделений и первых наших военнослужащих туда, в зону СВО, никто не уйдет без обмундирования, без экипировки, без подготовки, без оружия — это мы все должны понимать», — сообщил губернатор.
Также стало известно, что главы регионов Сибирского федерального округа планируют совместно собрать экипировку для мобилизованных.
В список закупок войдут беспилотники, приборы ночного видения, автотранспорт, обмундирование, средства личной гигиены, продовольствие.
Все это будет передано в федеральную собственность для обеспечения мобилизованных граждан.