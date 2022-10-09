9 октября
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Жизнь

Когда алтайские призывники отправятся в зону СВО — рассказали власти края

На заседании правительства Алтайского края губернатор Виктор Томенко рассказал, когда мобилизованные отправятся в зону СВО и какие планы на сборы, экипировку и помощь бойцам с Алтайского края. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Призывники.
Призывники.
предоставлено читателем

По словам Виктора Томенко, мобилизованные будут отправлены в зону боевых действий не раньше ноября.

«У нас есть полное убеждение, что к моменту отправки (а он состоится примерно через месяц) — точно, не раньше начала ноября, первых наших подразделений и первых наших военнослужащих туда, в зону СВО, никто не уйдет без обмундирования, без экипировки, без подготовки, без оружия — это мы все должны понимать», — сообщил губернатор.

Также стало известно, что главы регионов Сибирского федерального округа планируют совместно собрать экипировку для мобилизованных.

В список закупок войдут беспилотники, приборы ночного видения, автотранспорт, обмундирование, средства личной гигиены, продовольствие.

Все это будет передано в федеральную собственность для обеспечения мобилизованных граждан.

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