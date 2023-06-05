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Жизнь

Когда аномальная жара покинет Алтайский край, рассказали синоптики

Аномальная жара не отпускает Алтайский край уже несколько дней. Российские синоптики рассказали, сколько еще продержится жаркая погода и когда же в край придет прохлада.

Жара
Жара
СС0

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщает, что период аномальной жары будет продолжительным. Температура достигнет пика 5 и 7 июня - до +35...+37 градусов.

Жара начнет постепенно спадать только 9 июня. Ожидается, что столбики термометров опустятся до +22 градусов.

Аномальная жара накрыла Алтайский край с 1 июня. Высокие температуры также отмечали в Курганской, Новосибирской, Омской и Челябинской областях.

Резкое повышение температур связано с приходом горячего воздуха из Центральной Азии.

Ранее доктор рассказал, как есть мороженое и включать кондиционер в жару.

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