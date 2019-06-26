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Жизнь

Когда День молодежи в 2019 году

В 2019 году День молодежи России празднуют 27 июня. Рассказываем, откуда взялся этот государственный праздник и кто его празднует.

Вечеринка. Молодежь
Вечеринка. Молодежь
ССО

Впервые День советской молодежи отметили в 1958 году. В Советском Союзе этот праздник скорее был идеологическим, а не развлекательным мероприятием, сообщает kp.ru. Его праздновали в последнее воскресенье июня.

В 1993 году и сам праздник, и дата изменились: по распоряжению президента День молодежи России стали отмечать 27 июня.

Международный день молодежи, официально признанный ООН, празднуют 12 августа.

День молодежи в России: кто празднует?

По классификации ООН, к молодежи относятся те, чей возраст составляет от 15 до 24 лет. Но ЮНЕСКО уточняет, что в разных странах и регионах люди вкладывают в понятие «молодой» неодинаковый смысл.

В России молодыми обычно считаются люди от 14−16 до 30 лет.

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