Когда День учителя в 2019 году

День учителя в 2019 году празднуют 5 октября. Праздник очень любят в России: в этот день все работники сферы образования получают поздравления, цветы и приятные подарки. Главное, что нужно знать о Дне учителя в России — в нашем материале.

День учителя впервые отпраздновали в 1965 году в СССР. Сначала у Дня учителя не было определенной даты: праздник отмечали в первое воскресенье октября. Преподавателей обычно поздравляли на несколько дней раньше — в последний рабочий день недели.

Многие страны отмечали День учителя как национальный праздник. Он получил статус всемирного только в 1994 году. Теперь его отмечают педагоги в более чем 170 странах.

День учителя 5 октября празднуют не случайно. Именно в этот день в 1965 году на совместной конференции ЮНЕСКО и Мировой организации труда приняли резолюцию «О положении учителей». В документ поместили понятие «учитель», а также описание целей и политики в области образования.

В России этот в этот день педагогов поздравляют не только ученики и их родители. Для работников педагогического труда организуют торжественные линейки, концерты и даже официальные награждения.

За достойную работу педагогам вручают награды «Учитель года», «Заслуженный учитель Российской Федерации». По всей стране 5 октября обсуждают заслуги учителей страны и недостатки в системе образования.