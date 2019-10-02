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Жизнь

Когда День учителя в 2019 году

День учителя 2019 в России отметят 5 октября. Этот праздник очень любят в нашей стране. По традиции, все работники сферы образования принимают поздравления, цветы и приятные подарки. Главное, что нужно знать о Дне учителя в России — в материале altapress.ru.

Учитель, школа.
Учитель, школа.
Михаил Хаустов

День учителя впервые отпраздновали в 1965 году в СССР. Сначала у Дня учителя не было определенной даты: праздник отмечали в первое воскресенье октября. Преподавателей обычно поздравляли раньше — в последний рабочий день недели.

Многие страны отмечали День учителя как национальный праздник. Он получил статус всемирного только в 1994 году. Теперь его отмечают педагоги в более чем 170 странах.

Школа, учителя.
Школа, учителя.
Михаил Хаустов

День учителя 5 октября празднуют не случайно. Именно в этот день в 1965 году на совместной конференции ЮНЕСКО и Мировой организации труда приняли резолюцию «О положении учителей». В документ поместили понятие «учитель», а также описание целей и политики в области образования.

В День учителя в России педагогов поздравляют не только ученики и их родители. Для работников педагогического труда организуют торжественные линейки, концерты и даже официальные награждения. Учителям вручают награды и почетные звания.

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