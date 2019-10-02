Когда День учителя в 2019 году

День учителя 2019 в России отметят 5 октября. Этот праздник очень любят в нашей стране. По традиции, все работники сферы образования принимают поздравления, цветы и приятные подарки. Главное, что нужно знать о Дне учителя в России — в материале altapress.ru.

День учителя впервые отпраздновали в 1965 году в СССР. Сначала у Дня учителя не было определенной даты: праздник отмечали в первое воскресенье октября. Преподавателей обычно поздравляли раньше — в последний рабочий день недели.

Многие страны отмечали День учителя как национальный праздник. Он получил статус всемирного только в 1994 году. Теперь его отмечают педагоги в более чем 170 странах.

Школа , учителя. Михаил Хаустов

День учителя 5 октября празднуют не случайно. Именно в этот день в 1965 году на совместной конференции ЮНЕСКО и Мировой организации труда приняли резолюцию «О положении учителей». В документ поместили понятие «учитель», а также описание целей и политики в области образования.