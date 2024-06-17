Когда детская прививка — не решение, а проблема

В свете многочисленных госпрограмм, которые поддерживают материнство и детство в нашей стране «сигнал», полученный от пресс-службы депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александра Терентьева, прозвучал особенно тревожно.

Как сообщила пресс-служба, многодетная мама из Новоалтайска уже почти год сталкивается с трудностями в получении прививки от кори, краснухи и паротита для своего младшего ребенка. В обращении (с которым можно ознакомиться в приемной депутата) матери ребенка указано: в местной поликлинике отсутствует необходимая вакцина. Это, конечно, вызывает обоснованное беспокойство, учитывая вспышки кори, которые случаются в разных местах. Женщина обратилась к депутату Госдумы Александру Терентьеву с просьбой помочь в решении этой проблемы.

Она утверждает, что данная проблема не ограничивается только поликлиникой Новоалтайска, но затрагивает вопрос в целом по краю. Стоит отметить, что стоимость вакцины в платных клиниках достигает 3 тыс. рублей, что делает ее недоступной для многих семей, которые не могут себе это позволить.

Для выяснения причин длительной задержки в возможности привить детей от кори, краснухи и паротита депутат-социалист обратился с запросом к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову. Он попросил министра предпринять необходимые шаги для скорейшего разрешения возникшей ситуации. Редакция будет следить за развитием событий.

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