Когда Дмитриевская родительская суббота в 2019 году

Дмитриевская суббота — последняя родительская суббота в 2019 году. Каждый год ее дата немного меняется. По преданию, эту родительскую субботу установил князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Рассказываем, когда Дмитриевская родительская суббота 2019 и как нужно провести этот день.

Когда Дмитриевская родительская суббота в 2019

В 2019 году Дмитриевская суббота — 2 ноября. Каждый год ее дата немного меняется: это ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю), сообщает журнал «Фома».

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших. В Дмитриевскую родительскую субботу (как и в любую другую) принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах в этот день служат панихиды.

В церкви предупреждают: не стоит думать, что главное в родительскую субботу — съездить на кладбище. Считается, что умершим важнее молитва, чем посещение могилы. Также нежелательно ехать на кладбище в ущерб посещению церковной службы.