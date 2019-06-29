Когда и как пройдет крестный ход на Алтае в 2019 году

Когда начнется крестный ход?
Паломники выйдут 30 июня в 8:30 от Покровского кафедрального собора Барнаула. Руководить крестным ходом будет диакон Константин Филатов, сообщается на сайте барнаульской епархии.
Когда и где завершится крестный ход?
Крестный ход завершится 6 июля в Коробейниково Усть-Пристанского района, в Богородице-Казанском мужском монастыре, где хранится Казанская икона Божией Матери. За неделю паломники пройдут около 250 километров.
График движения включает такие населенные пункты как Бураново, Калманка, Белояровка, Алейск, Усть-Пристань, Елбанка.
Что взять с собой?
С собой желательно иметь кружку, миску, ложку, воду, плащ-накидку от дождя, шляпу от солнца, сменные шерстяные носки, удобную просторную обувь, коврик и спальный мешок, медикаменты для личного употребления. Также стоит взять минимальный запас продуктов — немного орехов, сухофруктов, печенье, сухари, говорится на сайте барнаульской епархии.