16 мая
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Жизнь

Когда и как в Барнауле начнут работать детские загородные лагеря, рассказали власти города

В мэрии Барнаула рассказали, когда откроются первые смены в загородных детских лагерях и какие пройдут профильные смены.

Заезд в детский лагерь.
Заезд в детский лагерь.
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1
Когда начнутся первые смены в детских лагерях?

Летний сезон откроет лагерь «Дружных» - смена начнется 9 июня. Следом за ним начнут принимать детей все остальные:

  • 10 июня – "Медвежонок",
  • 11 июня – "Соснячок",
  • 14 июня – "Звездный,
  • 15 июня – "Парус",
  • 16 июня – "Спутник-2" и "Маяк".
100 путевок получили бесплатно школьники в детские лагеря Горного Алтая.
100 путевок получили бесплатно школьники в детские лагеря Горного Алтая.
«Мария-Ра»
2
Сколько смен проведут в лагерях?

Детские лагеря проведут традиционные и профильные смены. Они будут длиться 14 дней.

Запланировано три смены в лагерях "Маяк", "Звездный" и "Парус". Четыре смены проведут лагеря "Дружных", "Спутник-2", "Соснячок" и "Медвежонок".

3
Какими будут профильные смены?

Председатель комитета по образованию города Андрей Муль заявил, что пройдут следующие профильные смены: военно-спортивная, творческая, для дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения.

Впервые в "Маяке" пройдет профильная смена для кадетов из лицея №52. А в «Дружных» собираются провести смену для ребят с ограниченными возможностями.

МЧС в детском лагере.
МЧС в детском лагере.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.
4
Сколько будет стоить путевка в лагерь?

В 2023 году стоимость путевки в загородный лагерь составит 26,6 тыс. рублей.

5
Компенсация за детскую путевку

Власти города предусмотрели средства из краевого и городского бюджетов на софинансирование стоимости путевки.

Софинансирование предусмотрено для следующих групп лиц:

  • родителям детей школьного возраста от 6,5 до 15 лет (включительно), и выпускникам дошкольных образовательных организаций Алтайского края, проживающим на территории региона – 12,5 тыс. рублей;
  • дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений – 5 тыс. рублей;
  • многодетным семьям, направившим одновременно на отдых в загородные лагеря Алтайского края троих и более детей от 6,5 до 15 лет – на первых двух детей по 12,5 тыс. рублей, на третьего и каждого следующего ребенка – 25 тыс. рублей.
Детский лагерь.
Детский лагерь.
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6
Будут ли работать пришкольные лагеря?

Да, будут. В 2023 году будут работать 86 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Они готовы принять больше 21 тыс. детей.

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