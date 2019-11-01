Когда и кому требуется лицензия ФСБ?

Основные сферы деятельности, в которых не обойтись без лицензии на работу с гостайной, следующие:

Строительная отрасль. Обслуживание режимных и стратегически важных , закрытых объектов невозможно без соответствующего разрешительного документа. Торговля и поставки товаров заказчикам с особым статусом закрытого объекта. При реализации средств защиты информации нужна уже шифровальная лицензия ФСБ. Деятельность в сфере IT. Например , разработка ПО , создание компьютерных сетей , облуживание средств шифрования и защиты данных. Охранная деятельность. Разработка и производство товаров с встроенными средствами шифрования , защиты данных. Обслуживание , любые виды сервиса. Обслуживание , монтаж , ремонт бытовых приборов с встроенными модулями шифрования и защиты переданной информации.

Особенности получения лицензии ФСБ с посторонней помощью

В зависимости от типа разрешительного документа, различаются требования к соискателям. Самостоятельно пройти все этапы лицензирования и полностью подготовить предприятие в соответствие со всеми требованиями очень сложно. На все-про все вам может понадобиться около года. При этом гарантий положительного результата никаких.

Помощь специализированных агентств сократит риски до минимума. В услуги помощников входит:

анализ документов на соответствие требованиям ведомства , составление недостающих , исправление недочетов;

составление недостающих исправление недочетов; подготовка штата сотрудников , материально-технической базы и площадей к инспекции ведомства;

материально-технической базы и площадей к инспекции ведомства; полное сопровождение , консультативная поддержка на всех этапах процесса оформления лицензии на строительство и другие виды работ на закрытых , режимных объектах.

Обязательные моменты для получения лицензии на гостайну

Самостоятельное получение разрешения требует от соискателя пройти следующие этапы:

получить допуск руководителя;

составить ходатайство с целью подтверждения степени секретности в виде 2 договоров и 2 писем;

заключить договор на экспертизу;

руководителю пройти обучение;

заключить договор на экспертизу;

подготовить и предоставить пакет необходимых документов.

Длительность процедуры может составлять 7−10 месяцев. С помощью опытного и квалифицированного помощника получить нужный разрешительный документ можно гораздо быстрее — за 2−3 месяца. С помощью основательной подготовки и поддержки вы сможете избежать неожиданных задержек, отказов и отсрочке в связи с допущенными ошибками в составлении документов и подготовке предприятия к инспекционным проверкам ведомства.

Сколько стоит оформление лицензии на гостайну?

Актуальная стоимость в пределах 1−1,5 млн. рублей. К этой сумме добавляется стоимость экспертизы (в каждом регионе своя, а в среднем 150−200 тыс).

Источник: atompromteh.ru