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Когда и кому требуется лицензия ФСБ?

Основные сферы деятельности, в которых не обойтись без лицензии на работу с гостайной, следующие:

  1. Строительная отрасль. Обслуживание режимных и стратегически важных, закрытых объектов невозможно без соответствующего разрешительного документа.
  2. Торговля и поставки товаров заказчикам с особым статусом закрытого объекта. При реализации средств защиты информации нужна уже шифровальная лицензия ФСБ.
  3. Деятельность в сфере IT. Например, разработка ПО, создание компьютерных сетей, облуживание средств шифрования и защиты данных.
  4. Охранная деятельность.
  5. Разработка и производство товаров с встроенными средствами шифрования, защиты данных.
  6. Обслуживание, любые виды сервиса.
  7. Обслуживание, монтаж, ремонт бытовых приборов с встроенными модулями шифрования и защиты переданной информации.

Особенности получения лицензии ФСБ с посторонней помощью

В зависимости от типа разрешительного документа, различаются требования к соискателям. Самостоятельно пройти все этапы лицензирования и полностью подготовить предприятие в соответствие со всеми требованиями очень сложно. На все-про все вам может понадобиться около года. При этом гарантий положительного результата никаких.

Помощь специализированных агентств сократит риски до минимума. В услуги помощников входит:

  • анализ документов на соответствие требованиям ведомства, составление недостающих, исправление недочетов;
  • подготовка штата сотрудников, материально-технической базы и площадей к инспекции ведомства;
  • полное сопровождение, консультативная поддержка на всех этапах процесса оформления лицензии на строительство и другие виды работ на закрытых, режимных объектах.

Обязательные моменты для получения лицензии на гостайну

Самостоятельное получение разрешения требует от соискателя пройти следующие этапы:

  • получить допуск руководителя;
  • составить ходатайство с целью подтверждения степени секретности в виде 2 договоров и 2 писем;
  • заключить договор на экспертизу;
  • руководителю пройти обучение;
  • заключить договор на экспертизу;
  • подготовить и предоставить пакет необходимых документов.

Длительность процедуры может составлять 7−10 месяцев. С помощью опытного и квалифицированного помощника получить нужный разрешительный документ можно гораздо быстрее — за 2−3 месяца. С помощью основательной подготовки и поддержки вы сможете избежать неожиданных задержек, отказов и отсрочке в связи с допущенными ошибками в составлении документов и подготовке предприятия к инспекционным проверкам ведомства.

Сколько стоит оформление лицензии на гостайну?

Актуальная стоимость в пределах 1−1,5 млн. рублей. К этой сумме добавляется стоимость экспертизы (в каждом регионе своя, а в среднем 150−200 тыс).

Источник: atompromteh.ru

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