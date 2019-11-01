Когда и кому требуется лицензия ФСБ?

Основные сферы деятельности, в которых не обойтись без лицензии на работу с гостайной, следующие:
- Строительная отрасль. Обслуживание режимных и стратегически важных, закрытых объектов невозможно без соответствующего разрешительного документа.
- Торговля и поставки товаров заказчикам с особым статусом закрытого объекта. При реализации средств защиты информации нужна уже шифровальная лицензия ФСБ.
- Деятельность в сфере IT. Например, разработка ПО, создание компьютерных сетей, облуживание средств шифрования и защиты данных.
- Охранная деятельность.
- Разработка и производство товаров с встроенными средствами шифрования, защиты данных.
- Обслуживание, любые виды сервиса.
- Обслуживание, монтаж, ремонт бытовых приборов с встроенными модулями шифрования и защиты переданной информации.
Особенности получения лицензии ФСБ с посторонней помощью
В зависимости от типа разрешительного документа, различаются требования к соискателям. Самостоятельно пройти все этапы лицензирования и полностью подготовить предприятие в соответствие со всеми требованиями очень сложно. На все-про все вам может понадобиться около года. При этом гарантий положительного результата никаких.
Помощь специализированных агентств сократит риски до минимума. В услуги помощников входит:
- анализ документов на соответствие требованиям ведомства, составление недостающих, исправление недочетов;
- подготовка штата сотрудников, материально-технической базы и площадей к инспекции ведомства;
- полное сопровождение, консультативная поддержка на всех этапах процесса оформления лицензии на строительство и другие виды работ на закрытых, режимных объектах.
Обязательные моменты для получения лицензии на гостайну
Самостоятельное получение разрешения требует от соискателя пройти следующие этапы:
- получить допуск руководителя;
- составить ходатайство с целью подтверждения степени секретности в виде 2 договоров и 2 писем;
- заключить договор на экспертизу;
- руководителю пройти обучение;
- заключить договор на экспертизу;
- подготовить и предоставить пакет необходимых документов.
Длительность процедуры может составлять 7−10 месяцев. С помощью опытного и квалифицированного помощника получить нужный разрешительный документ можно гораздо быстрее — за 2−3 месяца. С помощью основательной подготовки и поддержки вы сможете избежать неожиданных задержек, отказов и отсрочке в связи с допущенными ошибками в составлении документов и подготовке предприятия к инспекционным проверкам ведомства.
Сколько стоит оформление лицензии на гостайну?
Актуальная стоимость в пределах 1−1,5 млн. рублей. К этой сумме добавляется стоимость экспертизы (в каждом регионе своя, а в среднем 150−200 тыс).
Источник: atompromteh.ru