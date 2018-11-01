Когда к парикмахеру: лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 года

Благоприятные дни для визита к парикмахеру поможет определить лунный календарь стрижек. В ноябре 2018 года есть несколько удачных дней для обновления образа, и всего один — неблагоприятный. Altapress.ru узнал, когда стричься в ноябре 2018 по лунному календарю.