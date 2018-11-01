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Когда к парикмахеру: лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 года

Благоприятные дни для визита к парикмахеру поможет определить лунный календарь стрижек. В ноябре 2018 года есть несколько удачных дней для обновления образа, и всего один — неблагоприятный. Altapress.ru узнал, когда стричься в ноябре 2018 по лунному календарю.

Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
СС0

Благоприятные дни для стрижек в ноябре 2018

  • 12 ноября — благоприятный день для стрижки: волосы будут расти быстрее, их состояние улучшится, корни укрепятся;
  • 13 ноября — удачный день для стрижки, окрашивания и тонирования;
  • 14 ноября — хороший день для экспериментальных стрижек и укладок;
  • 21 ноября — подходящий день для стрижки, она улучшит общее состояние волос;
  • 28 ноября — удачный день для посещения парикмахера, но рост волос после стрижки замедлится, сообщает mirkosmosa.ru.
Прическа. Розовые волосы. Стиль
Прическа. Розовые волосы. Стиль
СС0

Когда нельзя стричься в ноябре 2018 по лунному календарю?

  • 25 ноября — неудачный день для стрижки. Рост волос замедлится, они станут непослушными: уложить волосы, придать прическе нужную форму будет трудно.
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