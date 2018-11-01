Когда к парикмахеру: лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 года

Благоприятные дни для стрижек в ноябре 2018
- 12 ноября — благоприятный день для стрижки: волосы будут расти быстрее, их состояние улучшится, корни укрепятся;
- 13 ноября — удачный день для стрижки, окрашивания и тонирования;
- 14 ноября — хороший день для экспериментальных стрижек и укладок;
- 21 ноября — подходящий день для стрижки, она улучшит общее состояние волос;
- 28 ноября — удачный день для посещения парикмахера, но рост волос после стрижки замедлится, сообщает mirkosmosa.ru.
Прическа. Розовые волосы. Стиль
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Когда нельзя стричься в ноябре 2018 по лунному календарю?
- 25 ноября — неудачный день для стрижки. Рост волос замедлится, они станут непослушными: уложить волосы, придать прическе нужную форму будет трудно.