Когда китайский Новый год 2019

Новый год по китайскому календарю — год Желтой Свиньи — в 2019 году наступит 5 февраля. В Китае Новый год называют Праздником весны, а отмечают его 16 дней. Коротко о дате и главных традициях китайского Нового года — в материале altapress.ru.

Когда начинается и заканчивается китайский Новый год?

Китайский Новый год — это Новый год по лунному календарю. Его празднуют во второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря, сообщает chinahighlights.ru. Поэтому Новый год в Китае выпадает на разные даты григорианского календаря.

Китайский Новый год. СС0

Как празднуют китайский Новый год?

Улицы и дома украшают в красные цвета. Это главный цвет китайского Нового года.

В Китае Новый год встречают в семейном кругу. Как и во многих странах мира, здесь принято желать счастья в наступающем году, а еще — финансового благополучия и успешного карьерного роста.

После праздничного ужина спать не ложатся, чтобы не упустить свое счастье. Не спать в Новый год называется «Оберегать Год».

На Новый год по лунному календарю принято дарить подарки.