Когда китайский Новый год 2019

Когда начинается и заканчивается китайский Новый год?
Китайский Новый год — это Новый год по лунному календарю. Его празднуют во второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря, сообщает chinahighlights.ru. Поэтому Новый год в Китае выпадает на разные даты григорианского календаря.
Как празднуют китайский Новый год?
Улицы и дома украшают в красные цвета. Это главный цвет китайского Нового года.
В Китае Новый год встречают в семейном кругу. Как и во многих странах мира, здесь принято желать счастья в наступающем году, а еще — финансового благополучия и успешного карьерного роста.
После праздничного ужина спать не ложатся, чтобы не упустить свое счастье. Не спать в Новый год называется «Оберегать Год».
На Новый год по лунному календарю принято дарить подарки.