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Когда магнитные бури в январе 2019 и как защитить свое здоровье

Первая магнитная буря в 2019 году уже произошла. По прогнозам, в январе нам стоит быть готовыми к еще нескольким бурям. Altapress.ru публикует расписание магнитных бурь на январь 2019.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Расписание магнитных бурь в январе 2019

По прогнозам специалистов, в начале 2019 года магнитные бури будут бушевать с 15 по 17 января и с 23 по 25 января.

Самый опасный день месяца — 24 января, пишет rosregistr.ru.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

Магнитные бури влияют на состояние метеочувствительных людей. Они могут ощутить беспричинную усталость, головную боль. Может повыситься раздражительность и тревожность, снизиться работоспособность.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Как уберечь здоровье при магнитных бурях?

  • Оградить себя от неприятностей и стресса.
  • Заблаговременно сесть на легкую диету и отказаться от курения и алкоголя.
  • В период магнитной бури не есть жирное и жареное.
  • Не перенапрягаться.
  • Побольше гулять на свежем воздухе.

Как составляют расписание магнитных бурь?

Расписание магнитных бурь на месяц, год или более долгий период составляют при помощи сравнения данных за несколько лет.

А сделать прогноз с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.

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