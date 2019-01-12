Когда магнитные бури в январе 2019 и как защитить свое здоровье

Расписание магнитных бурь в январе 2019
По прогнозам специалистов, в начале 2019 года магнитные бури будут бушевать с 15 по 17 января и с 23 по 25 января.
Самый опасный день месяца — 24 января, пишет rosregistr.ru.
Как магнитные бури влияют на здоровье?
Магнитные бури влияют на состояние метеочувствительных людей. Они могут ощутить беспричинную усталость, головную боль. Может повыситься раздражительность и тревожность, снизиться работоспособность.
Как уберечь здоровье при магнитных бурях?
- Оградить себя от неприятностей и стресса.
- Заблаговременно сесть на легкую диету и отказаться от курения и алкоголя.
- В период магнитной бури не есть жирное и жареное.
- Не перенапрягаться.
- Побольше гулять на свежем воздухе.
Как составляют расписание магнитных бурь?
Расписание магнитных бурь на месяц, год или более долгий период составляют при помощи сравнения данных за несколько лет.
А сделать прогноз с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.