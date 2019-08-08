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Жизнь

Когда Медовый Спас в 2019 году

В 2019 году Медовый Спас отмечают 14 августа. Дата этого праздника из года в год не меняется. У православных 14 августа начинается Успенский пост. Рассказываем о сути и традициях праздника Медовый Спас 2019.

Мед.
Мед.
СС0

Медовый Спас 2019

Праздника «Медовый Спас» как такового в православном календаре нет. 14 августа церковь отмечает сразу два события.

  • Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно православному вероучению, в этот день в Константинополе из сокровищницы выносили Крест Господень и вплоть до праздника Успения люди могли поклониться святыне.
  • Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В 1164 году, во время сражений князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами, иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного креста явили чудесные знамения, пишет журнал «Фома».

Медовый Спас — народное название. Оно связано с традицией 14 августа приносить в храм для освящения мед нового сбора и лекарственные травы.

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