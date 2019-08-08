Когда Медовый Спас в 2019 году

Медовый Спас 2019
Праздника «Медовый Спас» как такового в православном календаре нет. 14 августа церковь отмечает сразу два события.
- Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно православному вероучению, в этот день в Константинополе из сокровищницы выносили Крест Господень и вплоть до праздника Успения люди могли поклониться святыне.
- Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В 1164 году, во время сражений князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами, иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного креста явили чудесные знамения, пишет журнал «Фома».
Медовый Спас — народное название. Оно связано с традицией 14 августа приносить в храм для освящения мед нового сбора и лекарственные травы.