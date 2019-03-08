8 марта отмечают Международный женский день, но так было не всегда. Празднику очень долго «искал» себе подходящую дату, в то время как историки до сих пор не могут определить его настоящее происхождение. Непростая история 8 марта — в материале altapress.ru.

История 8 марта

Во всем мире прародительницами женского праздника считаются Клара Цеткин и Роза Люксенбург. В 1910 году в Копенгагене состоялся женский форум, на нём немки выступили с предложением о создании «Международного дня солидарности женщин в борьбе за свои права».

Клара Цеткин wikipedia.org

Идеальной датой, по их мнению, стало бы именно 8 марта. В этот день в 1857 году прошла нью-йоркская протестная акция — «марш пустых кастрюль». Текстильщицы с пустыми кастрюлями и другой кухонной утварью в руках вышли на улицу, чтобы добиться лучших условий труда и зарплаты. Предполагалось, что новый праздник поможет женщинам ежегодно организовывать митинги и акции по борьбе за свои права.



Помимо общепринятой версии, существует и другая: Клара Цеткин хотела связать 8 марта с народным праздником Пурим, который чтил память спасенных от истребления на Персидской земле. Дата празднования не была закрепленной, а в 1910 году выпадала как раз на 8 марта, пишет KM.ru

Разные даты одного дня

Так или иначе, по общепринятой версии в 1910 году День утвердили, но праздновать 8-го марта начали не сразу, сообщает ООН.

В 1913 году Российская империя официально обзавелась собственным женским праздником, но как и в некоторых других государствах, отмечали его 23 февраля (8 марта — по новому стилю)

Только спустя год праздник окончательно закрепился за 8 марта. В 1914 его отметили почти десяток стран, среди которых США, Великобритания, Российская империя, Германия и другие.

В разгар Первой мировой войны, в 1917 году, жительницы Петрограда отметили свой праздник митингом «за хлеб и мир». Уже от временного правительства они получили право голоса, пишут на сайте Организации Объединенных Наций

Демонстрация петроградских работниц 23 февраля ( 8 марта — по-новому стилю) 1917 года ММАМ/МДФ/russfoto

Мировое значение

Только в 1977 году ООН приняла резолюцию, в которой признала 8 марта днем борьбы за женские права. С этого момента во многих странах международный женский день объявлен национальным выходным. 8 марта ООН призывает провести день с пользой: изучить историю этого дня и рассказать о ней другим — еще раз поднять волнующие общество темы: обратить внимание на проблемы женщин, устранить дискриминацию по половому признаку.

Демонстрация женщин в День 8 Марта , 1924 года Георгий Зельма/ММАМ/МДФ/russfoto

Дополнительные источники: фильм ООН «История борьбы женщин за свои права «