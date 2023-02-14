Морозы все еще не отступают в Алтайском крае даже в середине февраля. Altapress.ru устал мерзнуть и решил узнать, когда же тепло придет в регион.

Что говорят синоптики?

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ранней весны ждать не стоит. По его словам, март довольно непредсказуем и будет то радовать теплыми деньками, то пугать зимними холодами.

Погодные горки продлятся до конца первой декады апреля.

«В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет», — заявил Тишковец.

Какой примерной температуры ожидать?

Altapress.ru сравнил несколько популярных сервисов прогнозов погоды.

«Яндекс.Погода» предсказывает, что сибирские морозы отступят в начале марта. Первые дни столбики термометров будут держаться на отметке −4…−6 градусов.

Начиная с 6 марта начнет теплеть — температура составит −1…−4 градусов. Окончательно плюсовая температура установится с 21 марта.

Погода в марте Яндекс. Погода

World Weather тоже склонен считать, что первые дни марта будут прохладными. Однако с 6 марта дни станут более солнечными.

Погода на месяц World Weather

Gismetio обещает тепло чуть раньше — от 0 до -4 градусов в первых числах марта. Однако в середине марта передает похолодание — до −5…−8 градусов.

В отличие от «Яндекс.Погоды» он показывает минусовую температуру в последних числах марта.