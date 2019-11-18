Когда начинается Рождественский пост 2019−2020

Рождественский пост в 2019 году начнется 28 ноября и продлится по 6 января 2020 года. В это время верующие готовятся к великому празднику — Рождеству Христову. Рассказываем, как правильно провести Рождественский пост 2019.

Рождественский пост 2019−2020

Рождественский пост в православной традиции считается строгим. С 28 ноября 2019 и до Рождества Христова постящиеся воздерживаются от яиц, мясных и молочных продуктов.

Насчет употребления рыбы есть разные правила. По самым мягким, рыбу можно есть весь Рождественский пост, кроме среды и пятницы.

Во время Рождественского поста нельзя есть пищу животного происхождения, но, что тоже очень важно — нельзя «есть» своих близких: ругаться, ссориться. Ни в коем случае нельзя осуждать людей, которые не соблюдают пост.

Кроме того, нельзя злоупотреблять алкоголем.

Рождество. СС0

Пост не должен вредить здоровью. Следует «ослабить» пост при болезнях, интенсивном рабочем графике или учебе, в других жизненных ситуациях, когда важно полноценное сбалансированное питание. При проблемах со здоровьем перед постом стоит посоветоваться с врачом.

На время Рождественского поста выпадает Новый год. Православным советуют в праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.