Когда начинается Рождественский пост 2019−2020

Рождественский пост 2019−2020
Рождественский пост в православной традиции считается строгим. С 28 ноября 2019 и до Рождества Христова постящиеся воздерживаются от яиц, мясных и молочных продуктов.
Насчет употребления рыбы есть разные правила. По самым мягким, рыбу можно есть весь Рождественский пост, кроме среды и пятницы.
Во время Рождественского поста нельзя есть пищу животного происхождения, но, что тоже очень важно — нельзя «есть» своих близких: ругаться, ссориться. Ни в коем случае нельзя осуждать людей, которые не соблюдают пост.
Кроме того, нельзя злоупотреблять алкоголем.
Пост не должен вредить здоровью. Следует «ослабить» пост при болезнях, интенсивном рабочем графике или учебе, в других жизненных ситуациях, когда важно полноценное сбалансированное питание. При проблемах со здоровьем перед постом стоит посоветоваться с врачом.
На время Рождественского поста выпадает Новый год. Православным советуют в праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.
Рождественский пост — это не «православная диета». Цель поста — это приближение к Богу через самоограничение, подготовка к празднику Рождества Христова.