Бабье лето начинается после первых заморозков и длится от одной до трех недель. Однако каждый год последние теплые дни осени проходят в разное время. Рассказываем, когда начнется бабье лето в 2018 году и что это за время года.

Когда начнется бабье лето в 2018 году?

Каждый год бабье лето начинается и продолжается по-разному. По народному календарю оно наступает 14 сентября и продолжается от одной до трех недель. По народным наблюдениям, в середине сентября на неделю или на две устанавливается теплая погода.

Почему последние теплые дни осени называют бабьим летом?

Существует несколько версий, почему появилось такое название. В старину женщины женщины готовили овощи и фрукты к зиме, ткали пеньку (волокно из конопли). Летом женщины много трудились в поле и дома. После сбора урожая они отдыхали.

К тому же на Руси летящая в сентябре паутинка означала осень без дождей. Ее сравнивали с блестящими серебристыми волосами девушки.

Осенний сезон в дендрарии Евгения Родочинская

По другому варианту, название образовалось на основе суеверия, в котором сказано о женщинах имеющих власть над погодой. Из-за каприза женщина повернула время вспять и тепло лета продлилось осенью.

В старину название бабьего лета ассоциировали с созвездием, которое появлялось на небосклоне в этот период времени. Созвездие Плеяд в древней Руси называли Бабой. Бабье лето — это солнечное тепло в начале осени.

Когда начнется бабье лето в Алтайском крае

По классическому календарю бабье лето начинается с 14 сентября. В Алтайском крае в этот день потеплеет до +17…+22, осадков не прогнозируют. Однако после местами будут дожди. Поэтому настоящее бабье лето в Алтайском крае начнется на следующей неделе.