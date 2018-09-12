Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет и стоит ли ждать бабье лето

В Алтайском крае в ближайшее время будет прохладно. Однако уже с пятницы, 14 сентября, потеплеет. Воздух прогреется до + 22 градусов, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Холод в Алтайском крае продлится до 14 сентября. В этот период ночью температура будет колебаться у 0 градусов.

Ночью 13 сентября столбик термометра покажет -2…+3 градуса. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов Местами в северных и восточных районах прогнозируют дождь. Кроме того, ночью и утром в предгорьях возможен мокрый снег.

Ночью 14 сентября будет +2…+7 градусов, в предгорьях заморозки до -5. Днем потеплеет до +17…+22 градусов, осадков не прогнозируют.

Теплая погода сохранится и на выходных, 15 и 16 августа. Однако в субботу местами в сверенных районах возможен дождь. В воскресенье будет без осадков.

Синоптики отмечают, что бабьим летом называют период, когда в течение 7 дней и более стоит сухая и теплая погода. По классическому календарю «бабье лето» длится с 14 по 21 сентября. Однако в эти дни в Алтайском крае местами будут дожди. Вероятно, бабье лето может прийти в регион на следующей неделе.