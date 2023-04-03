3 апреля
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Жизнь

Когда Обь сбросит «зимние кандалы» и начнется ледоход — разбор

Несколько рек в Алтайском крае уже освободились от «ледяных оков». А совсем скоро тронется лед и на реке Оби. Когда начнется ледоход, и что на это влияет — в материале altapress.ru.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Анна Зайкова.

Когда начнется ледоход на реке Оби?

Дата начала ледохода довольно непредсказуема и зависит от множества факторов. Так, по прогнозам гидрологов, движение льда в 2023 году начнется приблизительно 12 апреля.

В свою очередь «Толк» передает, что Обь вскроется от льда 7 апреля — плюс-минус четыре дня.

На реке уже появились промоины и закраины, сообщает «Вести 22» Ольга Прхат, ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского гидрометеоцентра.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Анна Зайкова.

От чего зависит начало ледохода?

Движение льда во многом зависит от погоды. Весной 2023 года наблюдаются частые перепады температуры. Наступает тепло — начинается таянье льда, уровень воды поднимается. Затем ударяют резкие морозы — уровень воды падает, и все процессы тормозятся.

Синоптики обещают эту неделю довольно теплой — до +15 градусов. Вполне вероятно, что ледоход начнется в ближайшие дни.

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Какие реки уже вскрылись ото льда?

На данный момент освободился ото льда Чарыш в среднем течении, начинается редкий ледоход в Рубцовске и в Локте. Готовится скинуть «зимние кандалы» река Алей.

Могучая бирюзовая Катунь тоже показала себя во всем своем величии. Также вскрылась река Барнаулка.

Где можно посмотреть на ледоход?

Красивый вид на реку Обь открывается с Нагорного парка со смотровой площадки. Полюбоваться плывущими льдинами можно на набережной.

Хоть и мельком, Обь можно увидеть на машине, проезжая по Новому мосту.

Также можно следить за рекой, не выходя из дома. Прямую трансляцию ведет «Катунь 24» — они установили на берегу веб-камеру.

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