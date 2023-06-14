Когда откроется городской пляж в Барнауле, рассказали власти города

В мэрии Барнаула рассказали , когда откроется городской пляж, который пришлось закрыть из-за паводка.

В Барнауле готовят к сезону городской пляж.

Городской пляж начнет работать по мере снижения уровня воды в Оби, сообщают власти города. На данный момент открыть пляжной сезон не позволяет паводок.

На 14 июня вода находится на уровне 521 см. Это уровень неблагоприятного явления, при котором вода может выйти на пойму.

Также власти сообщили, что открытие бассейна на базе санатория «Барнаульский» запланировано на 15 июня.

В мэрии отметили, что в Барнауле 15 объектов, которые можно считать безопасными для купания. Это восемь пляжей и семь открытых бассейнов. В настоящее время работают 13 объектов.

Подробнее о паводковой ситуации на реке Оби в Барнауле - в материале altapress.ru.