Обь достигла неблагоприятного уровня и может выйти на пойму в Барнауле

Уровень воды в Оби у Барнаула за сутки вырос на 12 см.
На 14 июня вода находится на уровне 521 см. Это уровень неблагоприятного явления, при котором вода может выйти на пойму.
Критический уровень воды в реке Обь около Барнаула составляет 540 см. А при отметке в 615 см вода начнет подтапливать жилые дома.
Ранее 12 июня уровень находился на отметке 495 см над нулем поста, что превышает средние показатели.
Последний раз абсолютный максимум в 698 см наблюдали 9 июня 2014 года.
Где ситуация критическая?
Между тем уровень воды в Оби достиг критического значения в 580 см в Усть-Чарышской Пристани. Вода поднялась за сутки еще на 5 см.
Тем не менее сотрудники ГО ЧС оценивают обстановку, как спокойную. Угроза для домовладений возникнет при отметке 640 см, сообщил начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Усть-Пристанского района Петр Курачев.
Начинает ли вода спадать?
Понемногу, уровень воды начинает падать в Бии (Бийск) и в Чумыше (Тальменка). За сутки он опустился на один см. А в Катуни у Сросток, наоборот, вырос на два см.